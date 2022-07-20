Hindistan'da akılalmaz görüntüler... Kurbağaları böyle evlendirdiler

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Hindistan’da yaşanan tuhaf geleneksel ve dini ritüellere bir yenisi daha eklendi. Basına yansıyan ve sosyal medyada ses getiren habere göre aşırı sıcaklar ve kuraklık için iki kurbağa evlendirildi…

Haber ajansları tarafından videosu servis edilen tören, bölgede devam eden aşırı sıcaklar ve kuraklığın son bulması ve yağmur yağması için düzenlendi.

Törene katılanlar ritüelin kesinlikle işe yarayacağını ve sıcaktan kurtulacaklarını iddia ettiler.

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Tören gerçek evlilik törenlerini aratmadı

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinin Gorakhpur kentinde bu yıl muson yağmurlarının normalden az yağması ve kurak havanın da etkisiyle tehlike çanlarının çalmaya başlamasının etkisiyle halk kurbağa evlendirme töreni düzenlemeye karar verdi.

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Dün, Gorakhpur'daki Kallibari tapınağında düzenlenen törende yerel bir örgüt olan Hindu Mahasangh üyeleri bir düğün töreninde olması gereken tüm ritüeller yerine getirildi.

İnsanlar "evliliğe" tanık olmak için törene akın akın gelerek çok sayıda katılım sağladı.

Töreni gerçekleştiren adam oldukça ciddi görüntüsüyle ilgi topladı

Hindu Mahasangh'dan Ramakant Verma "Bütün bölge kuraklık benzeri bir durumla karşı karşıya. Beş günlük Sawan (Hindu takviminde bir ay) ayı çoktan geçti, ancak yağmur yok" dedi.

Verma "Geçen hafta Hawan Pujan'ı gerçekleştirdik. Şimdi bir çift kurbağanın evliliğini organize ettik. Ayinin işe yarayacağını ve bölgede yağmur yağacağını umuyoruz" dedi.

Fotoğraf Hindistan'da bir başka eyalette düzenlenen kurbağa evlilik töreninden... (2019 / AFP)

13 Temmuz'da eyaletin Maharajganj bölgesinde bir grup kadın, yağmur tanrısı 'Indra'yı memnun etmek için yerel MLA Jaimangal Kanojiya ve Nagar Palika başkanı Krishna Gopal Jaiswal'ı çamurlu bir küvette ıslatmıştı.

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Jaiswal, yaşadığı ritüelden sonra "Kuraklık benzeri bir durumla karşı karşıya kalan kadınlar, yağmur tanrısını memnun etmek için yalnızca asırlık geleneği izlediler" demişti.

*Haberde kullanılan görseller Asian News International'ın Twitter hesabından paylaşılmıştır