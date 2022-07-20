Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Hindistan'da akılalmaz görüntüler... Kurbağaları böyle evlendirdiler

#Hindistan#Kurbağa#Düğün Töreni

İlginç dini inanışları ve uygulanan dini törenlerle tanınan Hindistan'da yine dünyayı şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yağmur yağması için 2 kurbağa evlendirildi. Evlilik için düzenlenen törense gerçek düğün törenlerini aratmadı.

Haberin Devamı

Hindistan’da yaşanan tuhaf geleneksel ve dini ritüellere bir yenisi daha eklendi. Basına yansıyan ve sosyal medyada ses getiren habere göre aşırı sıcaklar ve kuraklık için iki kurbağa evlendirildi…

Haber ajansları tarafından videosu servis edilen tören, bölgede devam eden aşırı sıcaklar ve kuraklığın son bulması ve yağmur yağması için düzenlendi.

Törene katılanlar ritüelin kesinlikle işe yarayacağını ve sıcaktan kurtulacaklarını iddia ettiler.

Gözden Kaçmasın

Gelinini boğarak öldürmüştü…Cinayeti işleyen 85 yaşındaki kadın tahliye edilecekGelinini boğarak öldürmüştü…Cinayeti işleyen 85 yaşındaki kadın tahliye edilecekHaberi görüntüle

Hindistanda akılalmaz görüntüler... Kurbağaları böyle evlendirdiler
Tören gerçek evlilik törenlerini aratmadı

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinin Gorakhpur kentinde bu yıl muson yağmurlarının normalden az yağması ve kurak havanın da etkisiyle tehlike çanlarının çalmaya başlamasının etkisiyle halk kurbağa evlendirme töreni düzenlemeye karar verdi.

Haberin Devamı

Dün, Gorakhpur'daki Kallibari tapınağında düzenlenen törende yerel bir örgüt olan Hindu Mahasangh üyeleri bir düğün töreninde olması gereken tüm ritüeller yerine getirildi.

İnsanlar "evliliğe" tanık olmak için törene akın akın gelerek çok sayıda katılım sağladı.

Hindistanda akılalmaz görüntüler... Kurbağaları böyle evlendirdiler
Töreni gerçekleştiren adam oldukça ciddi görüntüsüyle ilgi topladı

Gözden Kaçmasın

Hindistanda akılalmaz trajedi: Düğünde kuyuya düşen 13 kişi feci şekilde can verdiHindistan'da akılalmaz trajedi: Düğünde kuyuya düşen 13 kişi feci şekilde can verdi!Haberi görüntüle

Hindu Mahasangh'dan Ramakant Verma "Bütün bölge kuraklık benzeri bir durumla karşı karşıya. Beş günlük Sawan (Hindu takviminde bir ay) ayı çoktan geçti, ancak yağmur yok" dedi.

Verma "Geçen hafta Hawan Pujan'ı gerçekleştirdik. Şimdi bir çift kurbağanın evliliğini organize ettik. Ayinin işe yarayacağını ve bölgede yağmur yağacağını umuyoruz" dedi.

Hindistanda akılalmaz görüntüler... Kurbağaları böyle evlendirdiler
Fotoğraf Hindistan'da bir başka eyalette düzenlenen kurbağa evlilik töreninden... (2019 / AFP)

13 Temmuz'da eyaletin Maharajganj bölgesinde bir grup kadın, yağmur tanrısı 'Indra'yı memnun etmek için yerel MLA Jaimangal Kanojiya ve Nagar Palika başkanı Krishna Gopal Jaiswal'ı çamurlu bir küvette ıslatmıştı.

Haberin Devamı

Jaiswal, yaşadığı ritüelden sonra "Kuraklık benzeri bir durumla karşı karşıya kalan kadınlar, yağmur tanrısını memnun etmek için yalnızca asırlık geleneği izlediler" demişti.

*Haberde kullanılan görseller Asian News International'ın Twitter hesabından paylaşılmıştır

Gözden Kaçmasın

Hindistanda akılalmaz olay: Karısını öldürmek için zehirli yılan kiraladıHindistan'da akılalmaz olay: Karısını öldürmek için zehirli yılan kiraladı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hindistan#Kurbağa#Düğün Töreni

BAKMADAN GEÇME!

230 milyar doları kim yönetiyor Elon Muskın yakın çevresinde servet savaşları...

230 milyar doları kim yönetiyor? Elon Musk'ın yakın çevresinde servet savaşları...

#Elon Musk
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut
Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

#Ömer Balıkçıoğlu

BAKMADAN GEÇME!

230 milyar doları kim yönetiyor Elon Muskın yakın çevresinde servet savaşları...

230 milyar doları kim yönetiyor? Elon Musk'ın yakın çevresinde servet savaşları...

#Elon Musk
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut
Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

Kardeşi, ağabeyinden şikâyetçi oldu: Babama korona bulaştırdı

#Ömer Balıkçıoğlu