Tunus'ta yeni hükümet göreve başladı

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Yeni kabine üyeleri Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törenle göreve başladı. Yemin töreninde konuşan Başbakan Buden, "Devlete güveni yeniden tesis edeceğiz. Vatandaşın yaşam koşullarını kolaylaştıracak ve ekonomiyi canlandırmak için çalışacağız." dedi.

Vatandaşların tüm haklarına sahip olduğunu hissetmesiyle bu güveni kazanabileceklerine dikkati çeken Buden, "Tunus’ta tarafların güvenini yeniden kazanmak için gayret edeceğiz, özellikle yolsuzluk ile mücadelede kanunların eşit bir şekilde herkese uygulanmasıyla adaletin sağlanmasıyla bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

ÖNCELİKLİ GÜNDEM EKONOMİK VE SİYASİ KRİZ



Tunus'un ve Arap dünyasının ilk kadın başbakanı olan Buden liderliğindeki kabinede 9'u kadın 25 bakan yer alıyor. Kabineyi bekleyen en önemli dosyalar, ülkedeki ekonomik ve siyasi kriz.

Eski hükümetten 4 bakanın yerini koruduğu kabinede, ülkede yaşanan ekonomik krizden dolayı öne çıkan Ekonomi ve Planlama Bakanlığı Samir Said’e emanet edildi. Fransa’da mühendislik eğitimi alan Said, yaklaşık 30 sene çeşitli bankalarda üst düzey yöneticilik yaptı.

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Küresel salgından dolayı ön plana çıkan Sağlık Bakanlığına ise Ali Murabit getirildi. Tunus ve Fransa’da tıp eğitimi alan ve ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı kampanyasının başkanlığını yürüten Murabit, Buden gibi akademisyen kökenli.

Önceki hükümette Dışişleri Bakanlığı görevini üstlenen Osman el-Cerendi, yeni kabinede de koltuğunu koruyan isimler arasında yer aldı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Said’in danışmanlığını yapan Cerendi, 2011-2012 yıllarında Tunus’un BM Daimi Temsilciliği görevini yerine getirdi.

BAŞBAKAN NECLA BUDEN RAMAZAN



Zeynel Abidin Bin Ali’nin 2011'deki “Arap Baharı” sürecinde devrilmesinin ardından ülkenin 10. başbakanı olan Buden, 1958'de Tunus'un orta kesiminde yer alan Kayrevan vilayetinde doğdu.

Başkentteki Tunus Mühendislik Okulunda jeoloji dalında öğretim görevlisi olan Buden, yüksek öğrenim reformu projesinde yönetici olarak çalıştı. Buden kariyeri boyunca üst düzey görev aldığı Yüksek Öğrenim Bakanlığında son olarak Dünya Bankası programlarının uygulanması üzerine çalışıyordu.

SAİD YASAMA VE YÜRÜTME YETKİLERİNİ DEVRALDI



Tunus'ta yeni hükümet Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da olağanüstü yetkileri elinde topladığı kararlarının ardından yaşanan gösteri ve tartışmaların gölgesinde kuruldu.

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Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra 22 Eylül'de yetkilerini genişleten yeni kararnameler yayımlamıştı.

Yeni kararnamelerle cumhurbaşkanının yasama ve yürütme yetkisine yönelik olağanüstü düzenlemeler yapılmış, yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon feshedilmişti.

Said, başbakanı azletmesinden yaklaşık iki ay sonra 29 Eylül'de kadın akademisyen Necla Buden Ramazan'ı hükümeti kurmakla görevlendirmişti.