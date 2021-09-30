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Tunus’a ilk kadın başbakan

#Tunus#Kadın#Başbakan
Tunus’a ilk kadın başbakan

Tunus’ta 25 Temmuz’da başbakanı azleden Cumhurbaşkanı Kays Said, Jeoloji Profesörü Necla Buden Ramazan’ı hükümeti kurmakla görevlendirdi. Ramazan hükümeti kurabilirse ülkenin ilk kadın başbakanı olacak.

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Cumhurbaşkanlığının Facebook hesabından yayınlanan videoda, Cumhurbaşkanı Said ile Ramazan’ın, Tunus Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki görüşmesinden görüntüler paylaşıldı. Söz konusu videoda, hükümeti kurma görevinin ilk kez bir kadına verildiği ve bunun tarihi bir adım olduğu vurgulanırken, bunun Tunus ve Tunuslu kadınları için bir onur olduğu belirtildi. Ramazan, hükümeti kurması halinde “Tunus’un ilk kadın başbakanı” ve Arap Baharı’nın başladığı 2011 yılından bu yana göreve gelen 10’uncu başbakan olacak.

YETKİLERİNİ ARTIRDI

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz’da meclisin çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinden sonra, 22 Eylül’de yetkilerini genişleten kararnameler yayımlamıştı. Kays’ın yönetime el koymasına Müslüman Kardeşler’e yakın En Nahda hareketinden Meclis Başkanı olan Raşid el-Gannuşi şiddetle karşı çıkmıştı. Geçtiğimiz günlerde de parti liderliğinin krizi ele alma biçimine tepkili 131 yetkili Nahda’dan istifa etmişti.

JEOLOJİ PROFESÖRÜ

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Ramazan, 1958 yılında Tunus’un merkezindeki Kayrevan vilayetinde doğdu. Frankofon bir jeoloji mühendisi olan Ramazan, başkentteki ulusal Tunus Mühendislik Okulu’nda öğretim görevlisi olarak görev yapıyor, profesörlük unvanına sahip. Ramazan, kariyeri boyunca birçok üst düzey görev aldığı “Yüksek Öğrenim Bakanlığı”nda, son olarak Dünya Bankası programlarının uygulanması üzerine çalışıyordu. Necla Buden Ramazan, 63 yaşındaki Cumhurbaşkanı Kays Said ile aynı yaşta.

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#Tunus#Kadın#Başbakan