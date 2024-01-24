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Tüm gözler Ankara'da! İran Cumhurbaşkanı Reisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek

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#İbrahim Reisi#İran #Erdoğan
Tüm gözler Ankarada İran Cumhurbaşkanı Reisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2024 10:20

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, daha önce iki kez ertelenen Türkiye ziyaretini bugün gerçekleştiriyor. Gazze'de devam eden yıkıcı savaş ve bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından dünyadaki tüm gözler Ankara'daki kritik zirveye çevrildi...

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Reisi’nin Kasım ayında yapılması planlanan Ankara ziyareti Gazze’de yaşanan olayların diplomatik yansımaları, Ocak ayı başında yapılması planlanan ziyaret ise İran’da 100’e yakın kişinin ölümüne neden olan terör saldırısı nedeni ile ertelenmişti.

GÖZLER KRİTİK GÖRÜŞMEDE

Bugün Ankara'da 8.’si düzenlenecek olan Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısına katılacak olan Reisi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la baş başa görüşmesi bekleniyor.

Son haftalarda yaşanan gelişmeler, İran’ın çatışmalara daha fazla müdahil olmasına ve savaşın yayılması kaygılarının artmasına neden olurken Reisi'nin Türkiye ziyareti bölgenin en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Tüm gözler Ankarada İran Cumhurbaşkanı Reisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek

REİSİ'NİN İLK ZİYARETİ

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Dış basında yer alan analizlerde, Ortadoğu'da gerilim adım adım tırmanırken iki liderin Gazze'deki çatışmaların nasıl kontrol altına alınacağını ve savaşın genişlemesini engellemenin yollarını tartışacağı belirtildi.

ABD merkezli Al Monitor haber sitesi bunun Reisi'nin Türkiye'ye ilk ziyareti olduğuna dikkat çekti ve iki kez ertelenen ziyarette ekonomik anlaşmaların imzalanmasının yanı sıra İsrail-Hamas savaşına ilişkin önemli değerlendirmelerin yapılmasının beklendiğini yazdı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA ise Reisi'nin Türkiye'ye yapacağı ilk resmi ziyarette "üst düzey bir siyasi ve ekonomik heyete" liderlik edeceğini yazarken, Tehran Times gazetesi, İran ve Türkiye'nin İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden katliamını şiddetle kınadığına dikkat çekti.

Tüm gözler Ankarada İran Cumhurbaşkanı Reisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek

SEMBOLİK BİR AÇIKLAMA GELEBİLİR

Uluslararası haber ajansı AFP, İran ve Türkiye'nin 535 kilometrelik bir sınırı paylaştığını ve yakın ekonomik ilişkiler içinde olduğunu vurguladığı analizinde, analistlerin görüşmeye ilişkin değerlendirmelerine yer verdi.

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Clemson Üniversitesi profesörü Arash Azizi ajansa verdiği demeçte "Reisi ve Erdoğan'ın Filistin'e yönelik sembolik bir açıklama yapmaları mümkün" dedi ve ekledi;

"Fakat bence onların odak noktası daha çok çatışmanın nasıl kontrol altına alınacağı olacak. Bu Ankara'nın da Tahran'ın da istediği bir şey."

Tüm gözler Ankarada İran Cumhurbaşkanı Reisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek

TERÖRLE MÜCADELE GÜNDEMİN ÜST SIRALARINDA YER ALIYOR

Ankara’daki temaslarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Reisi’ye bölgesel istikrar vurgusu yapması bölge ülkelerinin, gerginliğin yayılmasından çok barışın bir an önce sağlanması mesajını vermesi bekleniyor.

Kritik görüşmelerde PKK ile mücadele de gündemin üst sıralarında yer alacak. Ankara, İran-Irak sınır geçiş noktasında PKK’ye dönük önlem alınması için Bağdat yönetimine ve KYB’ye uyarılarını sürdürüyor.

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Reisi ile yapılacak görüşmelerde bu konunun ile beraber Suriye ve Kafkasya'daki gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.

10 ANLAŞMA İMZALANACAK

İki ülke arasında yapılacak temasların ardından kültür, bilim, medya, içişleri, taşımacılık, ticaret ve ekonomi gibi alanlarda yaklaşık on anlaşmasının imzalanması öngörülüyor.

Erdoğan ve Reisi’nin ikili gündemde üzerinde duracakları en önemli konunun ise iki ülke arasındaki ticaret hacmi olduğu belirtiliyor.

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#İbrahim Reisi#İran#Erdoğan

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