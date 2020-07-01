Trump'ın yeğeninin yazdığı kitaba ihtiyati tedbir kararı getirildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump, yeğeninin yazdığı ve bu ay içinde yayınlanacak mahrem ve skandal bilgiler içeren kitaba engel olunması için mahkemeye başvurmuştu.

Temmuz ayında yayımlanması beklenen ve Trump'la ilgili sırları ifşa edeceği iddia edilen kitabına ihtiyati tedbir kararı getirildi.

Mary Trump'ın yayınevi kitabı, "Donald Trump'ın ve onu o yapan toksik ailesi hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkaracak" şeklinde tanımlıyor.

New York'taki bir mahkemenin kitabın yayımlanmasına ihtiyati tedbir kararı getirmesinin ardından Mary Trump salı günü temyize başvurmuştu.

ABD Başkanı'nın kardeşi Robert Trump, "Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı" isimli kitabın yayımlanmasını Mary Trump'ın 2001'de imzaladığı gizlilik sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle engellemeye çalışıyor.

Kitabın, Simon & Schuster Yayınevi'nden 28 Temmuz'da çıkması planlanıyor.

Mary Trump'ın avukatı Ted Boutrous yaptığı yazılı açıklamada kararı "ABD Anayasası'nın ihlali" olarak yorumladı.

Açıklamada, "Kitap, seçimlerin yapılacağı bir yılda görevdeki bir Başkan hakkında kamu için büyük önem arz eden konuları ele alıyor ve bir gün bile bekletilmemeli" denildi.

Robert Trump'ın avukatı Charles Harder ise Mary Trump'ın bu "menfur" eylemlerine karşı "mümkün olan her yola" başvuracağını açıkladı.

Bir psikolog olan Mary Trump'ın, Trump ailesinin vergi meseleleri ile ilgili haberlerinde New York Times gazetesine bilgi sızdırdığı iddia edilmişti.

Mary Trump, amcası Donald Trump'ı Twitter üzerinden de eleştirmişti.