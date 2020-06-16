hurriyet.com.tr / Dış Haberler / Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 12:27,
Donald Trump'ın yeğeni başkanın başını belaya sokacak bir kitap çıkarıyor
ABD başkanı Donald Trump son zamanlarda kendisi ve ailesi hakkında yazılan kitaplardan yana dertli. Gündeme bomba gibi düşen yeni bir kitap haberi Trump'ı zor duruma düşürecek gibi. Üstelik kitap bu kez aile içinden geliyor.
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ABD başkanı Donald Trump bir yandan seçim çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kendisi ve ailesi hakkında yazılıp art arda günden olan kitaplar yüzünden sıkıntı yaşıyor.
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Donald Trump ve Melania Trump evliliğinin sırlarını ortaya koyan bir kitap yüzünden zor anlar yaşamıştı. Kitapta Melania Trump'ın yatağını ayırdığı ve başkanla değil kendi suitinde kaldığı iddia edilmişti.
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Birkaç gün önce ise çok yakında yayınlanacak yeni bir kitap haberi gündeme gelmişti. Bu yeni Melania Trump biyografisine göre First Lady 14 yaşındaki oğlu Barron'la ilgili olarak evlilik sözleşmesini yenilemişti.
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Melania Trump'ın 2017'de yaptığı bu sözleşme değişikliğinin oğlunun maddi açıdan haklarını güvence altına almak istemesinden kaynaklandığı belirtilmişti.
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TRUMP'IN KİTAP DERDİ BİTMİYOR
Tüm bunlar yaşanırken Trump’ı zor durumda bırakacak yeni bir kitap haberi daha geldi. Başkanın yeğeni olan Mary Trump, ağustos ayında amcası hakkında 'Too Much and Never Enough' adlı bir kitap çıkarmaya hazırlanıyor.
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The Guardian'ın haberine göre kitabın 11 Ağustos'ta, tam da Cumhuriyetçiler'in Ulusal Konvansiyonu’ndan çok kısa süre önce yayınlanacağı duyuruldu.
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Bu zamanlamanın ABD başkanının seçim kampanyasını nasıl etkileyebileceği de merak konusu oldu.
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SON DARBE ÖZ YEĞENİNDEN GELDİ
Mary Trump, Donald Trump'ın ölen ağabeyi Fred Trump Jr.'ın kızı.
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Mary Trump'ın Pulitzer ödüllü New York Times araştırmalarına dayandırdığı kitabı, amcası Donald Trump'ın şüpheli vergi hareketlerini ele alacak ve başkanla ilgili rahatsız edici ve müstehcen olarak nitelendirilebilecek detayları da içerecek.
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DONALD TRUMP'IN KIZ KARDEŞİ DE KİTAPTA YER ALIYOR
Kitapta ayrıca Donald Trump'ın kız kardeşi, emekli federal yargıç Maryanne Trump Barry de yer alıyor.
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Mary Trump'ın halasıyla yaptığı konuşmaların da kitapta yer alacağı ve kız kardeşinin ABD başkanıyla ilgili olumsuz düşüncelerini ortaya koyduğu söyleniyor.
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Donald Trump, 1981 yılında kalp krizinden ölen ağabeyi Fred Trump Jr. ile ilgili olarak konuşmuş ve ağabeyinin alkolizmle olan mücadelesinde ona yardımcı olamadığı için üzgün olduğunu itiraf etmişti.
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AĞABEYİNİN ÖLÜMÜNDEN PİŞMANLIK DUYUYOR
Alkol bağımlılığının pençesinde olan ağabeyinin bu durumunu göz ardı eden Donald Trump, kendisine aile işini yürütmeye devam etmesi için baskı yaptığına pişman olduğunu söylemişti.
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Trump'larla ilgili daha önce yayınlanan kitaplar hakkında yalanlamalar yayınlayan Beyaz Saray sözcülerinin bu yeni kitap hakkında nasıl bir açıklama yapacağı da merak konusu oldu.
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Beyaz Saray, Donald Trump ve Trump ailesi fertleriyle ilgili var olan olumsuz algıyı değiştirebilmek için sürekli mesai harcıyor.
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Art arda yazılan kitaplar ve ifşa edilen aile sırları her seferinde skandal etkisi yaratmaya devam ediyor.
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Önümüzdeki günlerde yayınlanacak Melania Trupm biyografisinde çok ilginç gerçekler ortaya konmuştu.
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Kitapta First Lady'nin Beyaz Saraya taşınmakta neden geciktiği detaylarıyla yer almıştı.
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Geç taşınmanın sebebi çiftin 14 yaşındaki oğlu Barron'ın New York'ta okula gitmesi olarak biliniyordu.
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Oysa tartışma yaratan Washington Post gazetesi muhabirlerinden Mary Jordan tarafından kaleme alınan “Anlaşma Sanatı: Melania Trump’ın Anlatılmamış Hikâyesi” adını taşıyan kitap çarpıcı gerçeği ortaya koyuyor.
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Kitaba göre geç taşınmanın asıl gerekçesi, Başkan Trump hakkında çıkan cinsel taciz iddiaları ve Melania’nın bu süreçte zamana ihtiyaç duymasıydı.