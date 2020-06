Trump ailesinde kitap krizi! Yeğeninin kitabı çıkmasın diye mahkemeye başvurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın kardeşi Robert Trump, New York Kent Mahkemesine yaptığı başvuruda, yeğeni Mary Trump'ın "Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı" adlı kitabının yayımlanmasının engellenmesi talebinde bulundu.

Mahkeme belgelerine göre, Robert Trump'ın avukatları, "1990'lı yılların sonunda Mary Trump'ın ve diğerlerinin, herkes aynı fikirde olmadığı müddetçe dava veya ilişkileriyle ilgili hiçbir şey yayımlamayacaklarını içeren bir uzlaşma anlaşması imzaladıklarını" iddia etti.

Belgelerde gizliliğin, uzlaşma anlaşmasının mahiyeti olduğu vurgulandı.

Robert Trump, kitabın yayımlanmasının uzlaşma anlaşması kapsamında mümkün olmadığını savunarak, hiçbir zaman buna rıza göstermeyeceğinin altını çizdi.

"AMERİKAN HALKININ GERÇEKLERİ BİLMELERİNİ İSTEMİYORLAR"

Mary Trump'ın avukatı Theodore Boutrous Jr yaptığı açıklamada, "Başkan Trump ve kardeşleri, kamu için önemli olan konuların ele alınacağı bir kitabı durdurmak istiyor. Bu yasa dışı baskıyı sürdürüyorlar çünkü Amerikan halkının gerçekleri bilmelerini istemiyorlar." dedi.

Boutrous Jr, mahkemelerin bu "utanmaz ve mesnetsiz" girişimlere tolerans göstermeyeceğini vurguladı.

KİTABI YAYIMLAYACAK YAYINEVİNİN AÇIKLAMASI

Kitabı piyasaya sürmesi beklenen Simon&Schuster Yayınevinin Sözcüsü Adam Rothberg de kitabın basılmasını engellemeye yönelik girişimlerin başarılı olmayacağını kaydetti.

Rothberg, "Mary Trump, dünya çapında önemi olan zorlu kişisel geçmişini yazdı ve biz de onun hikayesini anlatmasına yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

KİTABIN BU AY İÇİNDE YAYIMLANMASI BEKLENİYOR

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeğeni 55 yaşındaki Mary Trump'ın kaleme aldığı "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man" (Aşırı Fazla ve Hiç Yeterli Değil: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) adlı kitabın bu ay içinde yayımlanması bekleniyor.

Uzlaşma anlaşmasının, Trump kardeşlerin babası Fred Trump'ın vasiyetiyle ilgili olarak imzalandığı biliniyordu.