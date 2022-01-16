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TikTok'ta tehlikeli akım: Uzmanlar uyardı! 'Sakın denemeyin'

#Tiktok#TAVUK#İlaç
TikTokta tehlikeli akım: Uzmanlar uyardı Sakın denemeyin

Sosyal medya platformu TikTok, dünya çapındaki milyonlarca kullanıcısının paylaştığı sayısız ilgi çeken videoyla gündemden düşmüyor. Ancak çekilen bu videolar kimi zaman da çok tehlikeli 'meydan okumalar'la dolu olabiliyor. Bunun son örneği ise giderek yayılan 'ilaçlı tavuk' akımı.

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Sosyal medyanın sevdiklerimizle bağlantıda kalabilmek ve dünyanın dört bir yanından ilginç bilgiler edinebilmek ve haber alabilmek için elzem hale geldiği inkar edilemez bir gerçek. Ancak sosyal medya paylaşımları yoluyla yayılan ve toplum sağlığı için tehdit oluşturabilecek yeni akımlar da giderek artıyor...

Bunun son örneği ise video paylaşım sitesi TikTok'ta başlayan yeni akım 'Uykucu tavuk'. Doktorların sağlık için çok büyük tehlike taşıdığı konusunda uyarılar yaptığı akımda kullanıcılar kendi yöntemleriyle uydurdukları tariflerde soğuk algınlığı ve gribe iyi geldiği iddia edilen bir çeşit tavuk tarifi pişirirken görülüyor.

TikTok'ta giderek yayılan akıma göre tavuk, suda değil, bu hastalıklar için reçete edilen şurupların içinde pişiriliyor. Bu şuruplar genellikle kullanan kişilerde uyku getirdiği için de akıma 'uykucu tavuk' adı verilmiş.

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Normalde yemeklerle birlikte ya da yemeklerden sonra alınan bu ilaçla, yeni ortaya çıkan akımda yemeği pişirmek için kullanılıyor. Çoğu videoda kişilerin tencereye yarım şişe, hatta bir şişe ilaç eklediği görülüyor.

Özellikle aşı karşıtları ve koronavirüs inkarcıları tarafından kullanılan yöntem aşı olmak istemeyen ya da koronavirüs için reçete edilen ilaçları kullanmayı reddeden kişilerin gözdesi olmuş durumda.

Ancak uzmanlar herhangi bir besinin ilaç içerisinde bekletilmesini ya da pişirilmesini son derece tehlikeli olarak tanımlıyor ve asla yapılmaması gerektiğini söylüyor. Bu yapıldığında şurubun içindeki su ve alkol ısıyla birlikte buharlaşıyor ve tavuk etine ilacın etken maddesi çok büyük bir miktarda geçmiş oluyor.

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Bu şekilde pişirilmiş bir tavuğu yemek bir seferde çok miktarda ilacı içmek anlamına geliyor. Üstelik birçok videoda insanların çiğ tavuğu ilacın içinde sadece 5 dakika kadar ısıttığı ve daha sonra hazır olduğunu düşünerek yediği görülüyor. Bu ise az pişmiş tavuk etinden kaynaklanacak besin zehirlenmesi, şiddetli kusma ve ishale sebep olacak çok tehlikeli bir başka durum.

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Üstelik grip ve soğuk algınlığı ilaçları bu şekilde tüketildiğinde ilaç solunum yoluyla tüketilmiş ve kanımıza çok çabuk karışmış oluyor. Bu da ilacın karaciğer tarafından emilmesine ve içindeki zararlı maddelerinin vücuttan atılamamasına sebep oluyor.

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