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Dünya
DHA
Haber Giriş: 25.01.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

Dehşete düşüren an! TikTok videosu sonu oldu...

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Dehşete düşüren an! TikTok videosu sonu oldu...
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Pakistan'da 17 yaşındaki genç fenomen Hamza Naveed raylarının kenarında TikTok videosu çekimi sırasında tren çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Sosyal medya merakı nedeniyle artan kazalara bir yenisi daha eklendi. Pakistan’ın Rawalpindi kentinde, rayların kenarında yürüdüğü sırasında TikTok uygulaması için video çeken Hamza Naveed adlı genç fenomen trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Trenin Naveed’e çarpma anları ise videoyu kaydeden arkadaşı Raja Rafaqat Zaman'ın cep telefonuna yansıdı.Kaza sonucu olay yerine giden sağlık ekipleri, Naveed’in hayatını kaybettiğini duyurdu. Naveed'in cenazesi Rawalpindi'daki kabristanlığa defnedildi. 

Dehşete düşüren an TikTok videosu sonu oldu...


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