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hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 20.05.2021 - 11:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... TikTok sevdası faciaya yol açtı: Pakistanlı genç feci şekilde can verdi!..

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Son dakika haberler... TikTok sevdası faciaya yol açtı: Pakistanlı genç feci şekilde can verdi!..

TikTok'ta düzenlenen 'cesaret yarışmaları' özellikle gençler arasında yayılmaya ve tehlike saçmaya devam ediyor. AFP'nin son dakika olarak geçtiği habere göre Pakistanlı bir genç TikTok videosu çekmek uğruna canından oldu.

Sosyal medya platformu TikTok eğlenceli videoların paylaşıldığı bir sanal dünyadan tehlikeli bir noktaya sürüklenmeye devam ediyor. Daha önce de dünyanın çeşitli yerlerinde çekilen tehlikeli 'cesaret yarışmaları' yüzünden yaralanan, hatta hayatını kaybeden kişilerin haberleri gazete manşetlerine taşınmıştı. Bu tehlikeli durumun son örneği ise Pakistan'da yaşandı.

Pakistan polisinin açıkladığı ve AFP'nin gündeme taşıdığı habere göre Pakistanlı bir genç TikTok için 'sahte intihar' videosu çekmeye çalışırken kendini başından vurarak hayatını kaybetti.

Adının Hamidullah olduğu açıklanan 19 yaşındaki genç TikTok'ta 600'e yakın videosu bulunan ve kendi çevresinde iyi tanınan bir sosyal medya kullanıcısı olarak biliniyordu. TikTok'ta 8 binden fazla takipçisi olan Hamidullah'ın video çekme sevdası canına canına mal oldu.

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Swat Valley bölgesi polis yetkilisi Badshah Hazrat'ın AFP'ye yaptığı açıklamaya göre video çekmek için kullandığı silahın dolu olduğunu bilmeyen Hamidullah silahı şakağına dayayarak tetiği çekti ve dolu olan silahtan çıkan kurşunla olay yerinde anında hayatını kaybetti.

Son dakika haberler... TikTok sevdası faciaya yol açtı: Pakistanlı genç feci şekilde can verdi..
Hamidullah'ın hayatını kaybettiği o anları içeren video TikTok'a hiç yüklenmedi ancak Pakistanlı gencin bazı arkadaşları olay anını sosyal medyadan paylaştı.

Hayatını kaybeden gencin TikTok'a daha önceleri arkadaşlarıyla şakalaşırken ya da kriket oynarken çekilen videoları yüklediği açıklandı.

Bu korkunç olay Pakistan'da gerçekleşen ilk sosyal medya uğruna ölüm değil.

Karaçi'de geçen yıl tüfeğiyle oynarken TikTok videosu geçen bir güvenlik görevlisi ölmüş ve yine bir başka genç de video çekmeye çalışırken tren çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

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