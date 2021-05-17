Tepki çeken yarışma: Mezar kazdılar!

Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. 2019'un son günlerinde hayatımıza giren virüs dünya genelinde yaklaşık 3.4 milyon kişinin hayatına mal oldu.

Pandeminin etkisi altında bulunan ülkelerden biri olan Rusya'dan çok konuşulacak görüntüler geldi.

Ülkenin en kalabalık üçüncü kenti olan Novosibirsk'te 'mezar kazma yarışması' düzenlendi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası ülke tabiri caizse ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar görüntüleri kara mizah içerdiği gerekçesiyle savundu.

Ancak görüntüleri eleştirenlerin sayısı da bir hayli fazla. Virüs nedeniyle her gün yüzlerce insanın öldüğüne dikkat çeken kullanıcılar yarışmayı 'sorumsuzca' olarak nitelendirdi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, yetkililerin yeni meslektaş bulmak için yaptığı yarışmayı kazanan 30 bin Ruble (yaklaşık 3 bin 500 TL) ödül verildi. Birinci olan ekibin 39 dakikada mezar kazarak bu ödülü almaya hak kazandığı açıklandı.

yaklaşık 5 milyon Kovid-19 vakasının görüldüğü Rusya'da pendeminin başından beri virüs nedeniyle 115 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.

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