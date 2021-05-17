Yağmur yüzlerce cesedi ortaya çıkardı

Kovid-19 krizi ile boğuşan Hindistan'da Ganj Nehri kıyılarına gömülmüş yüzlerce ceset bulundu. Olayla ilgili araştırma başlatılırken bunların Kovid-19 hastalarına ait cansız bedenler olabileceği açıklandı. Zira son dönemde yüksek cenaze fiyatlarını karşılamayan pek çok kişinin bu yola başvurduğu düşünülüyor.
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Koronavirüs pandemisinin en ağır hissedildiği ülkelerin başında gelen Hindistan'dan yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde yağan yağmur, Ganj Nehri'ne gömülmüş yüzlerce cesedi ortaya çıkardı.
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Ülke basınında yer alan haberlere göre, yağmur ile sığ kum mezarlarına gömülen cesetler gün yüzüne çıktı.
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Bulunan cesetlerin Kovid-19'dan hayatını kaybedenlere ait olduğu iddia ediliyor.
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Zira son dönemde yüksek cenaze fiyatlarını karşılamayan pek çok kişinin cenazelerini nehre bıraktığı belirtiliyor.
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Yerel basında yer alan haberlere göre, özellikle Kovid ölümlerinin artması ile ülkedeki cenaze ücretler 4 kat artmış durumda.
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Ancak bu iddialar hakkında konuşan eyalet hükümet sözcüsü Navneet Sehgal, haberleri yalanladı.
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Sehgal, nehrin kıyısında bulunan cesetlerin Kovid-19 ile ilgili olmadığından emin olduğunun altını çizdi.
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Salgın nedeniyle sağlık sistemi çözme noktasına gelen Hindistan'sa sadece dün Kovid-19'dan 4 bin 77 kişi hayatını kaybetti.
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Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 311 bin 170 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
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Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.
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Hindistan'da toplam vaka sayısı 24 milyon 684 bin 77'ye, toplam can kaybı sayısı 270 bin 284'ye yükseldi.
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Öte yandan doktorlar, Kovid-19'u atlatanlarda halk arasında "siyah mantar" olarak adlandırılan ve bazı durumlarda ölümcül olabilen hastalığa yakalananların sayısında artış olduğuna dikkat çekti.
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Bunun yanı sıra salgının büyük şehirlerden kırsal kesimlere doğru kaydığı belirtildi.
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Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde Ganj Nehri üzerinde bulunan ve Kovid-19 hastalarına ait olduğu düşünülen cesetler ile ilgili polis soruşturma başlattı.