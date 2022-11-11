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Taliban’dan kadınlara lunapark yasağı

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#Afganistan#Taliban#Lunapark
Taliban’dan kadınlara lunapark yasağı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2022 07:00

Afganistan’da Taliban yönetimi kadınların başkent Kabil’de eğlence parklarına ve bahçelere gitmelerini yasakladı.

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Hafta başında park ve bahçe yönetimlerine gönderilen yazıyla kadınların bu tür kamuya açık alanlara girişinin yasaklandığı bildirildi. Yasağa kadar kadınlar ve erkeklerin farklı saat aralıklarında park ve bahçelere girişine izin veriliyordu. Taliban yönetimi Erdemi Teşvik ve Ahlaksızlığı Önleme Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Akif Sadık Muhacir, “Geçtiğimiz 15 ayda bir çözüm geliştirmeye çalıştık ve günleri ayırdık. Ancak birçok yerde haremlik-selamlık ya da başörtüsü kuralına uyulmuyordu. Bu yüzden böyle bir karar alındı” açıklamasını yaptı.

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20 yıl sonra ülkede yönetimi ele geçiren Taliban, geçen sürede kadınların kamuda çalışmalarını yasaklama, kız çocuklarının eğitime devam etmelerini engelleme ve kadınlara tek başına seyahat yasağı gibi uygulamalarla kadın haklarına darbe vurmuştu.

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#Afganistan#Taliban#Lunapark

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