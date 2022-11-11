Rusya Herson’dan neden çekiliyor

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Rusya’nın mart ayından bu yana işgal altında tuttuğu Ukrayna’nın Herson şehrinden çekilme kararı alması son dönemde sahada yaşanan en önemli gelişme oldu. Dün sabah Rus birlikleri Dinyeper Nehri’nin güney yakasına çekilmeye başlarken, Rusya Savunma Bakanlığı, “Herson şehri bölgesinde Dinyeper Nehri’nin kuzey yakasında bulunan birliklerimiz daha önce planlandığı gibi çekilmeye başlayarak nehrin güney yakasında önceden hazırlanan Mikolaye-Krivorojsk hattına yerleştiriliyor” açıklamasını yaptı.

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‘BAŞKA ŞANS BIRAKMADIK’

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, bu gelişmenin Rusya’nın göstermeye çalıştığı gibi bir iyi niyet adımı olmadığını, Ukrayna’nın karşı saldırılarının sonucu olduğunu vurguladı. Herson yönünde düşmanın lojistik yollarını, birliklerinin kontrol ve destek sistemini yok ettiklerini belirten Zalujniy, “Herson’da düşmanın kaçmaktan başka seçeneği kalmadı” ifadesini kullandı. Ukrayna’daki Rus birlikleri komutanı General Sergey Surovikin’in raporuna göre Rusya’nın geri çekilmesinin ardında yatan nedenlerin üç başlıkta toplandığı konuşuluyor:

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ÜÇ GEREKÇE ÖNE SÜRÜLÜYOR

- Rusya’daki askeri gözlemcilere göre çekilme kararının temel nedeni Herson’daki sivil halkın ilhakçı Ruslara boyun eğmemesi oldu. Partizan hareketi geçen süre içinde sindirilemediği gibi yayılmaya devam etti.

- İkinci önemli gerekçe Dinyeper Nehri üzerinde yer alan “Kahovsk” barajının yıkılması. Rus ordu kurmaylarına göre, Ukrayna güçlerinin barajı yıkma kararı alması durumunda daha alçak rakımda bulunan Herson şehrinin büyük bir bölümü sular altında kalacaktı. Olası baraj senaryosu Rus ordusunun elini kolunu bağladı.

- Çekilme kararının üçüncü gerekçesi ise nehrin kuzey yakasına mühimmat ve erzak sevk edilen yolların büyük ölçüde kesilmiş olması.

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HEM SEMBOLİK HEM STRATEJİK

Herson şehrinin Ukrayna kontrolüne geçmesi Rusya için manevi darbe anlamına geliyor. Karar duyurusunun bu nedenle Devlet Başkanı Vladimir Putin yerine Savunma Bakanı Şoygu’ya bırakıldığı konuşuluyor. Herson şehrinin ardından güneydeki bölgelerin de Kiev kontrolüne geçmesi durumunda Kırım Yarımadası’na Dinyeper Nehri’nden su sağlayan kanalın yeniden kapatılacağı anlamına gelecek. Öte yandan ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Rusya’nın Ukrayna işgali sırasında 8 ayda 100 binden fazla askerinin öldüğünü ya da yaralandığını öne sürdü. Milley, benzer rakamların Ukrayna tarafı için de geçerli olabileceğini söyledi.

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PUTİN G-20’YE GİTMEYECEK

Rusya liderli Vladimir Putin’in 15-16 Kasım’da Endonezya’da düzenlenecek olan G-20 liderler zirvesine katılmayacağı kesinleşti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, zirvede Rusya’yı Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un temsil etmesine karar verildiğini aktardı. Rusya liderinin zirveye video konferans yöntemiyle katılma ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, Putin’in Endonezya’ya gitmeme kararında aktivistlerin protesto gösterilerine maruz kalma ihtimalinin etkili olduğu belirtiliyor. Önceki gün de İngiliz basınında yer alan bir haberde, bir G-20 liderinin, Putin’in zirveye şahsen katılması halinde görüşme sırasında Rusya liderine “tokat atacağı” istihbaratı bulunduğu iddia edilmişti.