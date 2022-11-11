Ankara’daki buluşmada toplu covid-19

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KIŞA girerken yaygınlaşıp yaygınlaşmayacağı merak edilen COVID-19, geçen hafta ünlü konukların katılımıyla yapılan Lozan toplantısında patladı. Koç ailesine ait Divan Oteli’nde geçen hafta perşembe günü yapılan Global İlişkiler Forumu’nun (GİF) Lozan Antlaşması toplantısının ünlü katılımcıları önce, İnönü ailesinin yaşadığı üst katı müzeye dönüştürülerek yakında ziyarete açılacak Pembe Köşk’ü, Özden Toker’in mihmandarlığında gezdi. Yaklaşık 80 kişilik ziyaretçi grubuna burada, İnönü’nün imzasını taşıyan ve “Türkiye’nin tapu senedi” diye de nitelenen Lozan Anlaşması ile ilgili uzman bir akademisyen tarafından sunum yapıldı.

UZMANINDAN LOZAN SUNUMU

Özden Toker, Rahmi Koç ve Hikmet Çetin ile emekli diplomatlar ve Koç grubunun üst düzey isimlerinden oluşan seçkin topluluk ardından, Koç grubuna ait Divan Oteli’ne geçerek, Lozan’da İnönü’nün rolünü de kapsayan doktora tezi sahibi emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu’nun sunumunu dinlediler. Topluluk Rahmi Koç’un ev sahipliği yaptığı yemeğin ardından dağıldı.

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30 KİŞİYE BULAŞMIŞ

Bilgilendirici olduğu kadar keyifli de geçen günün ardından evlerine dağılan toplantının katılımcılarını kötü bir sürpriz bekliyordu. Özden Toker, kızı Nurperi Özlen, Rahmi Koç, Hikmet Çetin ile aralarında Faruk Loğoğlu, Namık Tan, Sermet Atacanlı ve Hasan Göğüş’ün de bulunduğu bazı emekli büyükelçiler ile Koç grubunun bazı üst düzey yöneticileri COVID-19’a yakalandı. Yaklaşık 80 kişilik toplantının katılımcılarından 30’a yakınının COVID-19 olduğu belirtildi.

‘HAFİF ATLATTIK’

Hikmet Çetin Hürriyet’e, COVID-19’u çok hafif geçirdiğini söylerken, “Ben de dahil orada COVID’e yakalananların çoğu hafif geçiriyor. Bende hafif bir nezle oldu, hatta hafta sonu bir program için İzmit’e gittim. Arkadaşlardan duyup giderek test yaptırmasam COVID olduğum aklıma gelmezdi” dedi.

Namık Tan da Hürriyet’e, rahatsızlığı hafif geçirmesine karşın kendisini evde karantinaya aldığını belirterek, “COVID olduğumu öğrenince arkadaşları da uyardım” diye konuştu.

Rahatsızlığını hafif geçirmesine karşın ihtiyaten 5 günlük süreyi hastanede geçiren Loğoğlu ise Hürriyet’in, “COVID toplantınızda pusuya yatmış galiba” sorusuna, “Ne pususu, hücuma geçti, çok sayıda arkadaş yakalandı” esprisiyle yanıt verdi. Bu arada Rahmi Koç’un salgının başından beri 4. kez COVID olduğu da öğrenildi.