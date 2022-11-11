Türkiye’yi 30 yılda demiryolu ağı saracak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ankara’dan Batman’a ve son olarak da KKTC’ye uzanan bir yolculuk yaptık. Bakan Adil Karaismailoğlu, Batman’ı Mardin’in Midyat ilçesine bağlayan karayolu tünelinin açılışını yaptı. Tünel 638 metre ama bölgenin coğrafi koşulları bir de hava durumunun yarattığı zorluklar eklenince sağladığı kolaylık ile bölge halkı için önemli. Adil Karaismailoğlu, aralarında Hürriyet gazetesinin de bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

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Hürriyet Ankara Temsilci Yardımcısı Gonca Şenay Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu ile tünel açılışında bir araya geldi.

BOYDAN BOYA YENİLENMİŞ HATLAR

Bakanın açıklamalarına göre; görünen o ki son 20 yılda çok konuşulan karayollarının, duble yolların, otoyolların yerini gelecek 30 yılda demiryolu yatırımları alacak. Hedef Türkiye’yi boydan boya yenilenmiş bir demiryolu ağına kavuşturmak. Hem yolcu taşımak için hem de daha önemlisi yük taşımak, üretilen malları ülkenin dört bir yanına ama en çok da ihracat kapısı limanlara ulaştırabilmek için. Bakan Karaismailoğlu’nun mesajları şöyle:

DEMİRYOLU AĞI 29 BİN KİLOMETREYE ÇIKACAK

- “Yüzde 65 karayolu ağırlıklı bir süreçten yüzde 65 demiryolu ağırlıklı bir yatırım dönemine girmiş bulunmaktayız.

- Demiryolu ağı 13 bin kilometreden yaklaşık 29 bin kilometreye çıkacak.

- Türkiye genelinde 4 bin 500 kilometre demiryolu inşaatı sürüyor.

- Yaklaşık olarak Halkalı-Kapıkule 1 milyar Euro, Bursa’nın Ankara-İstanbul hattına bağlanması 1.2 milyar Euro. Bursa’dan hem İstanbul’a hem Ankara’ya gidilebilecek. Bursa’dan sonra Balıkesir’e kadar uzatılacak.

- Çukurova Havalimanı en geç nisan ayında açılacak. Amanos Tüneli de Çukurova’ya bağlanacak. Zor bir proje Mersin, çünkü tünel var. 4 yıl içerisinde bitirebiliriz.

- 2025 başında Mersin-Adana, 2026’da da Mersin-Aksaray hatlarını açmayı planlıyoruz.

- Ankara-Sivas’ı nisan ayına yetiştireceğiz.

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- Ankara-İzmir’de son yaptığımız ihale 2.3 milyar Euro. Yaklaşık 3 milyar liralık bir yatırım olacak. Bunlar devasa bütçeler.

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HEDEF 270 MİLYON YOLCU

- Hedef önümüzdeki 30 yılda demiryollarında taşınan yolcu sayısını 19.5 milyondan 270 milyona çıkarmak…

- Türkiye, sadece yolcu taşımak için değil yük taşımak üzere de tasarlanmış demiryolları ile örülecek. Türk sanayisinin ürettiği ürünler ülkenin en kritik limanlarına demiryolları ile taşınacak. Bugün demiryolları ile 38 milyon ton yük taşımacılığı yapılıyor. 30 yıl sonra bu rakam 448 milyon tona çıkacak.”

HIZLI TRENDE YENİ DÖNEM

Hem bakanın verdiği mesajlardan hem de 2053 hedeflerine ulaşmak için hazırlanan yatırım planlarına göre atılacak adımlar ise şöyle:

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- Yüksek hızlı trenlere geçiş; Ankara-İstanbul hattındaki hızlı tren yakın bir zaman içinde gerçekten hızlı bir tren olacak. Tren bugün Bilecik geçişi nedeniyle yavaşlıyor, ancak kısa süre içinde burada yapılacak iyileştirmeyle yolculuk süresi yaklaşık bir saat kısalacak. 4.5- 5 saati bulan Ankara- İstanbul yolculuğu 3.5 satte inecek.

- Ulaştırma sektöründe 2053 hedeflerine ulaşmak için yapılacak yatırımların tutarı tam 197 milyar 900 milyon dolar. Bunun ülke ekonomisine getirisi ise kat kat fazla. Milli gelire 1 trilyon, üretime 2 trilyon dolar katkısı olması bekleniyor. 27 milyondan fazla kişiye ise istihdam yaratması bekleniyor.

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HABERLEŞMEDE YATIRIM PLANLARI

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Haberleşme de yatırım hamlesinin önemli ayaklarından biri… Bakan Karaismailoğlu baz istasyonlardan, TÜRKSAT 6A’ya kadar atılacak adımları ise şöyle sıraladı:

- “Şu anda bin köyde yeni baz istasyonu çalışmamız var. Bunların maliyeti 7 milyar lira. Peşinden bin köyde daha yapacağız.

- Şehir merkezlerinde de çok ciddi fiber yatırım yapıyoruz. Fiber alt yapımız 480 bin km’ye ulaştı. Hedef 1 milyon km’nin üzerine çıkarmak.

- 5G’nin yerli ve milli olarak yapılması gündemimizde.

- İstanbul Havalimanı’nda 5G uyumlu cihazı olan herkes 5G’yi kullanabiliyor. Telefon ile konuşmada belki 5G’yi hissedemeyeceğiz ama özellikle sanayide, teknolojide, medikalde ve TV yayıncılığında 5G’nin önemini anlayacağız.

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- 5G, 6G’nin de altyapısı olacak.

- TÜRKSAT 6A’yı 2023 içinde fırlatacağız.”

BAKANDAN İSTANBUL’A TAKSİ ÇÖZÜMÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasındaki anlaşmazlık biliniyor. Bakan Karaismailoğlu’na İETT’nin otobüs arayışı da soruldu. Kendisi de İstanbul Belediyesi kökenli olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı hem otobüs hem de taksi sorunu konularında konuştu:

- “İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüs alamıyormuş, Ankara’ya yazmışlar. Otobüsler İstanbul’da satılıyor. Ankara’ya sormasına gerek yok. İETT’nin İstanbul’da olduğunu bilmesi gerekiyor.

- Taksi çağırmak için aplikasyon zorunlu olmalı. İçişleri Bakanlığı’nın telefonlara yüklenecek bir aplikasyon için çalışması var.”

TAŞINAN TAHIL 10 MİLYON TON

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ‘Tahıl Koridoru’ ile ilgili son durumu da paylaştı. 10 milyon ton tahılın nerelere gittiğini açıkladı;

“Buradan çıkan tahılın fakir ülkelere gitmesi lazım. Bana gelen verilerde yüzde 49’u Avrupa’ya gitmiş. İspanya ağırlıklı. Orada herhalde bir değişiklik olacak. Türkiye’ye yüzde 15’i geliyor. Türk gemileri büyük iş görüyor. Denetimleri sürdürüyoruz.”