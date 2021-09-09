MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTaliban izin verdi! Kabil'den ayrılıyorlar
GeriDünya Taliban izin verdi! Kabil'den ayrılıyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 09.09.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

Taliban izin verdi! Kabil'den ayrılıyorlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taliban izin verdi! Kabil'den ayrılıyorlar

ABD, Taliban'ın 200 Amerikalı ve diğer sivillerin Afganistan'dan ayrılmasına izin verdiğini duyurdu. Uçuşların Perşembe günü yapılması bekleniyor.

Taliban'ın yönetimine geçen Afganistan'da Mezar-ı Şerif havaalanında izin bekleyen altı kadar uçağın olduğu, ancak ayrılmalarının Taliban tarafından engellendiğini ortaya çıkmıştı. Gelişme ABD'de krize neden olurken Biden yönetimi Taliban'a yeteri kadar baskı yapmadığı için eleştiri oklarının hedefine oturmuştu.

Taliban eylemcilere yine silah doğrulttu
Taliban eylemcilere yine silah doğrulttu

Dışişleri Bakanı Antony Blinken Taliban'ın uçakları tuttuğunu başlangıçta inkar ettikten sonra durumu kabul etmış ve yaptığı açıklamada, “ Taliban charter uçuşlarının yapılmasına izin vermiyor, bazı yolcuların gerekli belgelere sahip olmadığını iddia ediyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

200 AMERİKALI VE DİĞER SİVİLLER İÇİN İZİN ÇIKTI

Tüm bu gelişmelerin üstüne bugün ABD Özel Temsilcisi Zalmay Reuters'a yaptığı açıklamada yapılan baskılar sonucunda Taliban'ın 200 Amerikalı ve diğer sivillerin Afganistan'dan ayrılmasına izin vermeyi kabul ettiğini açıkladı.

PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK

Tahliye uçuşunun Perşembe günü yapılması bekleniyor. Kabil'i terk edecek kişiler arasında Taliban'ın Mezar-ı Şerif'ten uçmalarını engellediği ABD'liler ve Afgan müttefiklerin tamamının olup olmadığı henüz belli değil.

: İlginizi Çekebilir

BIDEN 'BASKI UYGULUYORUZ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Biden da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun tahliye uçuşlarının yeniden başlamasına izin vermesi için Taliban'a büyük baskı uyguladığını açıklamıştı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kontrolü Taliban'a geçti
daha fazla video için

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi