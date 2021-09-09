Taliban izin verdi! Kabil'den ayrılıyorlar

Taliban'ın yönetimine geçen Afganistan'da Mezar-ı Şerif havaalanında izin bekleyen altı kadar uçağın olduğu, ancak ayrılmalarının Taliban tarafından engellendiğini ortaya çıkmıştı. Gelişme ABD'de krize neden olurken Biden yönetimi Taliban'a yeteri kadar baskı yapmadığı için eleştiri oklarının hedefine oturmuştu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken Taliban'ın uçakları tuttuğunu başlangıçta inkar ettikten sonra durumu kabul etmış ve yaptığı açıklamada, “ Taliban charter uçuşlarının yapılmasına izin vermiyor, bazı yolcuların gerekli belgelere sahip olmadığını iddia ediyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

200 AMERİKALI VE DİĞER SİVİLLER İÇİN İZİN ÇIKTI

Tüm bu gelişmelerin üstüne bugün ABD Özel Temsilcisi Zalmay Reuters'a yaptığı açıklamada yapılan baskılar sonucunda Taliban'ın 200 Amerikalı ve diğer sivillerin Afganistan'dan ayrılmasına izin vermeyi kabul ettiğini açıkladı.

PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK

Tahliye uçuşunun Perşembe günü yapılması bekleniyor. Kabil'i terk edecek kişiler arasında Taliban'ın Mezar-ı Şerif'ten uçmalarını engellediği ABD'liler ve Afgan müttefiklerin tamamının olup olmadığı henüz belli değil.

BIDEN 'BASKI UYGULUYORUZ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Biden da Çarşamba günü yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun tahliye uçuşlarının yeniden başlamasına izin vermesi için Taliban'a büyük baskı uyguladığını açıklamıştı.

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