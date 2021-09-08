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Dünya
Haber Giriş: 08.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Taliban eylemcilere yine silah doğrulttu

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Taliban eylemcilere yine silah doğrulttu

AFGANİSTAN’ın başkenti Kabil’de Taliban, Pakistan karşıtı gösteride havaya ateş açtı, göstericilere silah doğrulttu.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan yüzlerce gösterici, Pakistan Büyükelçiliği önünde toplanarak Taliban’a destek verdikleri gerekçesiyle Pakistan aleyhine sloganlar attı. Taliban muhalifleri, Pakistan’ı örgüte destek vermek hatta idare etmekle suçluyor. Hafta sonu Kabil’i ziyaret eden ve ve ülkesinin büyükelçisi ile görüşen Pakistan istihbarat şefi Faiz Hameed’in Taliban yetkilileri ile de bir araya geldiği sanılıyor. Ülkede son birkaç gündür Kabil, Herat ve Mezar-ı Şerif’te küçük çaplı protesto gösterileri düzenleniyor.

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