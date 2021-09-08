Taliban eylemcilere yine silah doğrulttu

Çoğunluğu kadınlardan oluşan yüzlerce gösterici, Pakistan Büyükelçiliği önünde toplanarak Taliban’a destek verdikleri gerekçesiyle Pakistan aleyhine sloganlar attı. Taliban muhalifleri, Pakistan’ı örgüte destek vermek hatta idare etmekle suçluyor. Hafta sonu Kabil’i ziyaret eden ve ve ülkesinin büyükelçisi ile görüşen Pakistan istihbarat şefi Faiz Hameed’in Taliban yetkilileri ile de bir araya geldiği sanılıyor. Ülkede son birkaç gündür Kabil, Herat ve Mezar-ı Şerif’te küçük çaplı protesto gösterileri düzenleniyor.

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