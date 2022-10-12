Suriye’yi yerle bir eden Rus komutan Ukrayna’da! ‘General Armageddon’ şahinleri sevindirdi

Haberin Devamı

Ukrayna ordusunun geçen ay ülkenin doğusundaki Harkiv çevresinde Rus birliklerini ağır yenilgiye uğratmasının yankıları sürerken, Moskova cephede görev yapan komuta kademesinde önemli bir değişikliğe gitti. Ukrayna’daki tüm Rus kuvvetlerinin komutanlığına 8 Ekim’de Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı olan General Sergey Surovikin getirildi. Bu atama, Ukrayna’nın güney ve doğusundaki dört bölgeyi ilhak ettiğini duyuran Kremlin’in sahada sert askeri yöntemlere başvuracağının işareti olarak yorumlandı. Zira Surovikin, özellikle Suriye’deki sicili ile uluslararası insan hakları örgütlerinin şimşeklerini üzerine çekmiş bir isim.

Gözden Kaçmasın TESK Başkanı Palandöken destek paketini değerlendirdi: Esnaf nefes alacak Haberi görüntüle

DARBEDE YER ALDI

Rusya’nın Novosibirsk kentinde 1966 yılında doğan Surovikin, 1987’de yılında askeri akademiden mezun olduktan sonra Afganistan’da özel Sovyet Spetsnaz birliğine komuta etmiş. Sovyetler Birliği’nde 1991 yılında Mihail Gorbaçov’a yönelik askeri darbede görev alan Surovikin’e bağlı birlik, başkent Moskova’da üç darbe karşıtının öldüğü operasyona katılmış. O birliğin komutanı Surovikin daha sonra tutuklanmış. Ancak soruşturma sonrası ‘sadece emirleri yerine getirdiği’ gerekçesiyle suçsuz bulunmuş. Askeri kariyerine devam eden Surovikin’in adı 1995’te bir silah kaçakçılığı olayına karışsa da aklanmış. Kariyerindeki en tartışmalı hadiselerden biri ise 2004 yılında yaşanmış. Surovikin’in, ağır şekilde azarlaması sonucu emrinde görev yapan bir albay intihar etmiş.

Haberin Devamı

‘ACIMASIZ AMA YETKİN’

İngiliz Guardian gazetesi, meslektaşlarının savaşa katı ve alışılmışın dışında yaklaşımı nedeniyle ona “General Armageddon” (General Kıyamet) takma adını verdiğini yazdı. Gazeteye konuşan kaynaklar, Surovikin’in Ukrayna’daki ana meselesinin şiddetli bir karşı saldırıyla yüz yüze gelen Rus ordusunu zorlayan yapısal sorunları çözmek olacağını belirtti. 2020’ye kadar General Sergey Surovikin ile çalışan eski bir Rusya Hava Kuvvetleri Teğmeni olan Gleb Irisov, yeni komutanın orduda “farklı ordu kollarını nasıl denetleyeceğini ve düzene sokacağını bilen birkaç kişiden biri” olduğunu söyledi. Irisov, “O, çok acımasız ama aynı zamanda yetkin bir komutan. Ama tüm sorunları çözemeyecek. Rusya silah ve insan gücü konusunda yetersiz” dedi.

Haberin Devamı

HALEP’İ DÜMDÜZ ETMİŞTİ

Surovikin’in Suriye sicili de Ukrayna’da bundan sonra yaşanacaklar konusunda ipuçları sunuyor. Ortadoğu’daki gelişmelerle ilgili haberler yapan Middle East Eye sitesine göre Sergey Surovikin, 2017’den 2020’ye kadar Suriye’deki Rus kuvvetlerine komuta etti. O dönemde İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Surovikin gibi Rus komutanları 2019-2020 İdlib saldırısı sırasında insan hakları ihlallerinden en fazla “sorumluluğu” taşıyanlar olarak nitelendirmişti. 2017’de Halep’in yerle bir edildiği operasyon yüzünden ‘Halep Kasabı’ diye de anılmıştı.

SERTLİK YANLILARI SEVİNDİ

Bu generalin Ukrayna’daki tüm Rus kuvvetlerinin başına geçmesi Rusya’da özellikle sertlik yanlılarını memnun etti. Surovikin’in atanması, Çeçenistan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Ramzan Kadirov ve Kremlin’le bağlantılı Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in başkanı Yevgeny Prigozhin tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Kadirov, Ukrayna’da 13 kentin bombalandığı önceki sabah Telegram kanalında bu saldırıya atıfta bulunarak, “Şimdi operasyondan yüzde 100 memnunum” dedi.

Haberin Devamı

BİLGİ NOTU: ‘Armageddon’ kavramı Hıristiyanlara göre kıyametten hemen önce yaşanacak, bütün dünyayı saracağına inanılan savaş. Kıyametin bu savaşın ardından kopması bekleniyor. Özellikle ABD’de Evanjelik Hıristiyanların sık kullandığı bir terim.