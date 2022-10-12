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TESK Başkanı Palandöken destek paketini değerlendirdi: Esnaf nefes alacak

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#TESK#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Bendevi Palandöken
TESK Başkanı Palandöken destek paketini değerlendirdi: Esnaf nefes alacak
Aysel Alp
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 07:00

Esnaf ve zanaatkârlar için açıklanan destek paketi, TESK ve TESKOMB tarafında olumlu karşılandı. Söz konusu desteğin ekonomiye can suyu olacağı  belirtilirken; ticari araçlarda ÖTV’nin sıfırlanması ve Meclis’e gelecek perakende yasası gibi gündeme ilişkin diğer konular için de çözüm beklendiği hatırlatıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı esnaf ve zanaatkârlara 100 milyar, 60 ay vade ve yüzde 7.5 faiz oranlı kredi,Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ni (TESKOMB) sevindirdi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “100 milyarlık nefes kredisi önemli bir miktar, özellikle de borcu olup da kredi alamayan esnafın önü açılacak. Şimdi gözümüz Meclis’e getirilecek olan perakende yasasında ve işyeri kiralarımızın konutlarda olduğu gibi yüzde 25 ile sınırlandırılması ile ticari araçlarda ÖTV’nin bir kereye mahsus sıfırlanması müjdesinde” dedi. TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül ise 100 milyar krediden ve borç ertelemeden toplamda 1.3 milyon esnafın yararlanacağını söyledi. 

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MALİYET UCUZLAYACAK

TESK Başkanı Palandöken, yeni esnaf paketini Hürriyet’e şöyle değerlendirdi: “100 milyar önemli bir nefes olacak. Ama en önemlisi de borcu olduğu için kredi alamayan esnafın önü açılacak. 6 ay sıfır faiz, sonra yüzde 4 faizle, 36 ayda yani 3 yılda borcunu ödeme imkanı bulacak, rahatlayacak. Ayrıca Meclis’te torba yasada sicil düzeltmeyle ilgili düzenleme de çok kritik. Önceki esnaf paketinden 1.3 milyon esnaf yararlanmıştı, yeni eklenenlerle bu sayının daha da artacağını tahmin ediyoruz. Benzin, mazot, LPG çok pahalandı; elektrikli ticari araçlarda bir kereye mahsus ÖTV alınmasın, bu maliyetleri düşüreceği için halkın ulaşım maliyetine de olumlu yansıyacaktır. Ayrıca perakende yasası bu ay Meclis’e gelecek. Marketlerin açma kapama saatlerinin değiştirilmesi, mobilya, telefon, elektronik eşya, kırtasiye, fırın mamulleri satışının durdurulmasına yönelik taleplerimizi tekrarladık. Cumhurbaşkanımız da bu konu üzerinde duruyor.”

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TESKOMB Başkanı Akgül ise verilen kredi limitlerinin yükseldiğini, bankalarda kredi vermeye kaynak yokken 100 milyarlık kaynak yaratıldığını söyledi. Piyasa kredi faizinin 9.5 olduğunu, esnaf paketinde ise 2 puan aşağıdan, yüzde 7.5 faizle kredi verileceğini belirten Akgül, esnafın en çok limit düşüklüğünden şikâyet ettiğini, bunun da 350 binden 500 bine yükseltildiğini söyledi. 1.3 milyon esnafın krediden yararlanacağını, ev araba almak için değil, raflarını, yenilemek için bu krediyi kullanacağını söyledi.

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KİME, NE KADAR KREDİ VERİLECEK?

Türkiye genelinde esnaf odalarına kayıtlı tüm işletme sahipleri ve esnaf olmak isteyen genç girişimciler krediden yararlanacak. Bunun için herkes bulunduğu il ve ilçede kayıtlı olduğu kefalet kooperatifine başvuracak. İşyeri edinme ya da işyeri yenileme kredisi almak isteyenler, 1.5 milyon TL’ye kadar, 10 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli kredi kullanabilecek. Sıfır taşıt almak isteyenlere de yine 1.5 milyon TL’ye kadar, 7 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizle kredi verilecek. Kaybolmaya yüz tutmuş, geleneksel meslek kollarında faaliyet gösteren esnafa, 50 bin TL’den 500 bin TL’ye kadar, sıfır faizle 5 yıl vadeli kredi kullandırılacak. Usta girişimci kredisi, herhangi bir meslek kolunda ustalık belgesi olup da kendi adına iş yeri açacaklara; 500 bin TL’ye kadar, 5 yıl vadeli ve sıfır faizle kullandırılacak. KOSGEB girişimcilik eğitimini tamamlayan yaşı 35’i geçmemiş olanlara 300 bin TL’ye kadar, sıfır faizli, 5 yıl vadeli genç girişimci kredisi verilecek. Bu üç grup dışında kalan tüm işletme kredileri ise 5 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli ve üst limiti 500 bin lira olarak kullandırılacak. Tüm krediler Halk Bankası’ndan yıllık yüzde 15 faizle alınacak. Geri ödemeler krediye göre, 1 ay, 3 ay ve 6 aylık dilimler halinde yapılacak.

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