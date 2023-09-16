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Sözleri tüm dünyada yankılandı: 'Erdoğan Brüksel'i uyardı'

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#Erdoğan#Abd#Ab
Sözleri tüm dünyada yankılandı: Erdoğan Brükseli uyardı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 16:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesi yaptığı açıklamalar dünya gündemine oturdu. Uluslar arası ajanslar Erdoğan'ın sözlerini son dakika olarak duyururken Yunan Medyası Erdoğan'ın Brüksel'i uyardığını yazdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 78'inci Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere bugün ABD'ye gitti. Ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Avrupa Parlamentosu'nun 2022 Türkiye raporunun kabul edilmesiyle ilgili konuşan Erdoğan, "Avrupa Birliği Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği'yle gerekirse yolları ayırabiliriz" ifadelerini kullandı.w

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AJANSLAR SON DAKİKA BİLGİSİ OLARAK PAYLAŞTI

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Uluslararası ajanslar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını 'son dakika' bilgisi olarak okuyucularına duyurdu.

ABD merkezli ABC News Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin üyelik hedefine son verebileceğini ima ettiğini belirtirken, Fransız Le Figaro gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadelerine yer verdiği haberinde, Türkiye ile AB müzakerelerinin son yıllarda durma noktasına geldiğine dikkat çekti.

Sözleri tüm dünyada yankılandı: Erdoğan Brükseli uyardı

YUNAN MEDYASI: ERDOĞAN BRÜKSEL'İ UYARDI

Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden Yunan Medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını Brüksel'e bir 'uyarı' olarak yorumladı.

CNN Yunanistan 'Erdoğan Brüksel'i uyardı: Yollarımızı ayırabiliriz' başlıklı haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye hakkındaki raporunun ardından rahatsızlığını dile getirerek Brüksel'e uyarıda bulundu .Ankara'nın gerekli görülmesi halinde Avrupa Birliği'nden farklı bir yol izleyebileceğini vurguladı ." ifadelerini kullandı.

Sözleri tüm dünyada yankılandı: Erdoğan Brükseli uyardı


İSVEÇ BASINI: ERDOĞAN BİR KEZ DAHA İSVEÇ'İ ELEŞTİRDİ

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İsveç ve Norveç de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını yakından takip etti ancak gündemlerinde AB açıklamasından daha çok Erdoğan'ın İsveç'e yönelik eleştirileri vardı.

Dagens Nyheter gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO üyelik süreci devam eden İsveç'i bir kez daha eleştirdiğine dikkat çekti ve Erdoğan'ın sözlerine yer verdi: "Eğer teröristleri İsveç polisinin koruması altında gösterilere gönderiyorlarsa görevlerini yerine getirmiyorlar demektir"

Sözleri tüm dünyada yankılandı: Erdoğan Brükseli uyardı

Oslo merkezli Dagsavisen gazetesi ise İsveç'e yönelik eleştirilere dikkat çekerek "Erdoğan, İsveç'in verdiği sözleri yerine getirmemesi durumunda meclisin NATO katılımını onaylama yönünde oy kullanacağını garanti edemeyeceğini bir kez daha tekrar etti" ifadelerini kullandı.

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Gazete Erdoğan'ın Avrupa Birliği'yle ilgili sözlerine de yer verdi ve "Türkiye AB'den kopabilir" yorumunda bulundu. 

Sözleri tüm dünyada yankılandı: Erdoğan Brükseli uyardı


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#Erdoğan#Abd#Ab

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