Rusya'yı ayağa kaldıran iddia, Kremlin devreye girdi, 'acil not' gönderildi

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Ukrayna savaşı bir buçuk yılı geride bırakırken Rusya'da gözler önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine çevrildi. Batı medyasında yer alan analizlerde Kremlin'in 'rekor oy oranı' beklentisi içinde olduğu bu nedenle dikkatli adımlar attığı yazılıyor

Kremlin seçim hazırlıklarına başlamışken Ukrayna'nın kaybettiği toprakları geri alabilmek için başlattığı karşı saldırı da devam ediyor...

YENİ SEFERBERLİK İDDİASI KREMLİN'İ HAREKETE GEÇİRDİ

Rus muhalif kanalları, hükümetin devam eden savaş için ikinci bir 'seferberlik' hazırlığında olduğunu ve binlerce kişiyi askere alacağını öne sürünce, başkanlık seçimleri öncesi hoşnutsuzlukların önüne geçmek isteyen Kremlin'in acilen devreye girdiği iddia edildi.



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Muhalif yayın organı Meduza Kremlin'in seferberlik iddiası sonra medya kuruluşlarına 'acil bir not' gönderdiğini yazdı.

İddiaya göre notta seferberlik haberlerinin yerine orduya sözleşmeli personel alımıyla ilgili detaylara yer verilmesinin talimatı veriliyor.

"HÜKÜMET İNKAR EDİYORSA, KESİNLİKLE OLACAKTIR"

Nottaki yönergeleri okuduğunu iddia eden, ismi açıklanmayan bir kaynak Meduza'ya konuştu ve 'Herkes biliyor ki, hükümet bir şeyin olacağını inkar ediyorsa, o şey kesinlikle olacaktır.' ifadelerini kullandı.



Altı aylık zorunlu askerlik döneminin başlayacağı 1 Ekim öncesinde yedeklerin ikinci kez askere çağrılacağına dair söylentiler ayyuka çıktı.

İddiasını Rus güvenlik kaynaklarına dayandırdığını öne süren bir Rus Telegram kanalı yetkililerin bir sonraki dönemde 170,000 ila 175,000 civarında asker toplamak istediklerini belirtti.

Hükümetin ayrıca yeni seferberlik süreçlerine uyum sağlamak için zorunlu askerlik başlangıcını 1 Kasım'a çekmeyi planladıkları konuşuluyor.



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ABD merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü ise üst düzey Rus yetkililerin 'ikinci bir seferberlik dalgasının gerekliliği ve hazırlıkları konusunda aktif olarak anlaşmazlık içinde olduklarını' belirtti.