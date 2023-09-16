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Fransız siyasetçiler rötuşu abartınca seçmen isyan etti: Artık size oy yok!

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#Fransa#Siyasetçi#Fotoğraf
Fransız siyasetçiler rötuşu abartınca seçmen isyan etti: Artık size oy yok
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 10:03

Fransız bir siyasetçi, kampanya afişlerinde fazla rötuş ve filtre uygulanmış bir fotoğrafını kullandıktan sonra seçmenleri 'yanılmakla' suçlandı ve dünya gündemine oturdu.

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Fransa'nın 'Europe Écologie Égalité' partisinin senatör adayı Juliette de Causans için hazırladığı afişlerde, 20'li yaşlarda görünen, bronz tenli, düzün parlak dişleri olan bir kadın görülüyor.

Ancak seçmenler afişte kullanılan fotoğrafın adayın görünümünü tamamen değiştirdiğini ve yanlış yönlendirildiklerini iddia ederek şikayetçi oldular.

Fransız siyasetçiler rötuşu abartınca seçmen isyan etti: Artık size oy yok

ORJİNAL FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI! KULLANICILAR: ACINASI BİR DURUM

Fotoğrafın düzenlenmemiş bir versiyonu kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

Sosyal medya kullanıcıları iki fotoğrafın yan yana koyulduğunda tamamen farklı göründüğünü belirterek bu durumun 'acınası' olduğunu söylediler.

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Kullanıcılardan birisi "Kampanya fotoğrafınızla seçmenleri yanıltıyorsunuz. Artık size oy vermeyeceğim" derken, bir diğeri ise şöyle dedi: "Gerçekten kampanya fotoğrafınıza hiç benzemiyorsunuz, işinize doğrudan yalanla başlıyorsunuz, çok güzel."

DİĞER KADIN ADAYLARDA DA AYNI DURUM SÖZ KONUSU

Sosyal medyada eleştiri yağmuru devam ederken aynı partiyi temsil eden diğer kadın adayların da fotoğraflarının gerçeğinden farklı olduğu ortaya çıktı.

İngiliz Dailymail gazetesi tüm adayların fotoğraflarında dişlerinin düzeltildiğine, adayların daha ipeksi saçlara ve daha temiz bir cilde sahip olduklarına dikkat çekti.

Fransız siyasetçiler rötuşu abartınca seçmen isyan etti: Artık size oy yok

Cumhurbaşkanı Macron'un ayrılıkçı destekçileri tarafından kurulan partiden aday olan Juliette de Causans'ın 40'lı yaşlarda olduğu öğrenildi.

"GÜZEL BİR FOTOĞRAFA SAHİP OLMAK HAKKIM"

Gelen eleştiri yağmurundan sonra İngiliz Telegraph gazetesine konuşan aday fotoğrafların üzerinde oynama yapıldığını kabul ederek bunu daha güçlü görünmek için yaptığını söyledi ve 'daha güzel bir fotoğrafa' sahip olmanın hakkı olduğunu vurguladı.

Asıl mesleği öğretmenlik olan Causans, ortaokul öğretmeni olarak çalıştıktan sonra 2021 yılında siyasete girdi. Ardennes'te milletvekili olmayı başardı ancak 2022 parlamento seçimlerinde oyların yalnızca yüzde 4,28'ini aldı.

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#Fransa#Siyasetçi#Fotoğraf

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