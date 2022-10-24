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Sosyal medyada günün konusu oldu... Almanya'da 'döner' protestosu

Güncelleme Tarihi:

#ALMANYA#Olaf Scholz#Dünya
Sosyal medyada günün konusu oldu... Almanyada döner protestosu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 14:27

Almanya’da artan fiyatlar ve hayat pahalılığına karşı protestolar ülke genelinde çoğalmaya başladı. Hafta sonu Başbakan Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir gönderme sosyal medyada gündem oldu.

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Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat'tan beri Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan son sürat devam ederken Avrupa en sert kışa hazırlanıyor.

Rusya'nın gazı adeta bir silah gibi kullanması nedeniyle artan fiyatlar ve hayat pahalılığı Almanya'da ilginç bir protestoya neden oldu.

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Hafta sonu Başbakan Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir gönderme sosyal medyada gündem oldu.

Scholz, bir ziyaretinin ardından korumalarıyla makam aracına giderken, bir kişi 'Döner 8 Euro oldu. Sevgili Scholz, bir dönere 8 Euro ödüyorum' diyerek sesini duyurmaya çalıştı.

Ancak o ana kadar göstericilere bakmayan Scholz, 'Putin’le konuşun döner yine 4 Euro olsun' denilince bu kez protestoculara bakıp gülümsedi.

Sosyal medyada günün konusu oldu... Almanyada döner protestosu

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Scholz’un gülmesine yol açan döner fiyatlarına yönelik tepki, hafta sonu Münih ziyareti sırasında yaşandı.

ALMANYA'DA ENFLASYON 70 YILIN ZİRVESİNDE

Öte yandan Almanya'da yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 7,9'dan yüzde 10'a yükseldi.

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Ekonomistlerin beklentisi yüzde 9,5 seviyesindeydi. Ülkenin aylık enflasyonu da piyasa beklentilerinin üzerinde gelerek yüzde 1,9 seviyesinde gerçekleşti.

Ülkenin enflasyonundaki yükseliş böylelikle çift haneye ulaşırken, 70 yılın zirvesine çıktı.

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#ALMANYA#Olaf Scholz#Dünya

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