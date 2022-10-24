Ukrayna savaşında son durum... Radyoaktif bomba alarmı! Zelenski'den flaş açıklama

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır devam eden Rusya Ukrayna savaşında. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat sabah 06.00'da başlayan savaşta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Taarruza devam eden Ukrayna güçlerinin 'radyoaktif madde yayan bomba kullandığı' iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Rusya'nın 'kirli bomba' iddiasına Ukrayna tarafından yanıt gecikmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Rusya'nın iddiasını reddetti ve bunun Moskova'nın bu tür bir saldırı hazırlayabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise Rusya’nın 'kirli bomba' iddiasını 'tehlikeli' ve 'saçma' olarak nitelendirerek şu ifadeleri kullandı;

'Rusya'nın 'kirli bomba' kullanmayı planladığı iddia edilen Ukrayna hakkındaki yalanları tehlikeli olduğu kadar saçma da. Birincisi, Ukrayna kararlı bir NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması) üyesidir. Ne 'kirli bomba'mız var ne de almayı planlıyoruz. İkincisi, Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar' dedi.

Haberin Devamı

Ukrayna askerleri ABD tarafından gönderilen M777 howitzer ile Rus mevzilerine ateş ediyor... (Fotoğraf: AP)

ŞOYGU, 'KİRLİ BOMBA' İDDİALARINI MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile yaptığı telefon görüşmelerinde Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanarak Rusya'ya karşı provokasyon düzenleme planı olduğunu öne sürerek, mevkidaşlarını bu konu hakkındaki endişelerini dile getirmişti.

G20'DE BIDEN - PUTİN GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

Putin ve Biden gelecek ay G20 zirvesi için Endonezya’ya gidecek. Ancak iki lider arasında bir görüşme olmayacağı bildirildi.

'Kirli bomba' adı verilen bu tip bombalar, konvansiyonel patlayıcılarla radyoaktif materyal yayıyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya işgaliyle birlikte ABD hem Kiev yönetimine askeri yardım yaptı hem de Moskova yönetimine karşı bazı yaptırımlar uyguladı. Rusya kısa süre öncesinde Ukrayna’da dört bölgeyi ilhak etti. Buna atıfta bulunan Biden ise bu hafta başında, Putin’in Ukraynalıları teslim olmaları için korkutmaya çalıştığını söyledi.

Haberin Devamı

Biden, Putin’in şu anda "inanılmaz derecede zor bir durumda" olduğunu savundu. Rusya ise ABD ve Batı'yı Ukrayna'ya silah ve diğer yardımlar sağlayarak savaşı etkilemeye çalışmakla suçluyor.