ABD İndirme Tümeni tatbikat yapıyor! ‘Çığlık Atan Kartallar’ Ukrayna sınırında

Haberin Devamı

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekât 8’inci aya girerken, iki ülke arasındaki savaş her geçen gün içinden çıkılmaz bir hâl alıyor. Son olarak ABD, Ukrayna sınırının sıfır noktasında önemli bir askeri hamle yaptı. ‘Çığlık Atan Kartallar’ diye bilinen Amerikan ordusuna bağlı elit 101’inci Hava İndirme Piyade Tümeni, Romanya’da Ukrayna sınırına 5 kilometre mesafede gerçek mühimmatla tatbikata başladı.

80 YIL SONRA BİR İLK

Amerikan askeri kaynakları, 101’inci Hava İndirme Piyade Tümeni’nin, Ukrayna’daki savaşın yayılması ve NATO ülkelerini tehdit etmesi durumunda, yaklaşık 4 bin 700 askerden oluşan kuvvetin acil müdahale gücü olarak devreye gireceğini belirtiyor. Söz konusu tatbikat, Amerikan CBS televizyonu tarafından duyuruldu. ABD’nin 80 yıl sonra ilk kez Kentucy eyaletindeki Fort Campbell üssünde konuşlu tümenden birlikleri Avrupa’da konuşlandırdığı belirtiliyor.

Haberin Devamı

ACİL MÜDAHALE GÜCÜ

tatbikat bölgesini savaş helikopteri Black Hawk (Kara Şahin) ile dolaşan Amerikalı komutan General John Lubas, basına yaptığı açıklamada, “Biz NATO üye ülkelerinin her karış toprağını savunmak için buradayız. Tugayımız sadece piyade komandolardan oluşmuyor. Karada yeterli sayıda zırhlı araç ve havada savaş uçağı desteğine sahibiz. Tümenimizin en önemli özelliği, bir iki saat gibi kısa bir sürede, tıpkı Ukrayna’daki gibi büyük bir çatışmanın içine girmeye hazır olması. Hazırlık derecemiz çok yüksek” dedi. Amerikalı general, Romanya ile birlikte Ukrayna sınırı bölgesinde gerçekleşen tatbikatta önceki yıllardaki gibi kurusıkı mühimmat değil, gerçek mermi kullanıldığını vurguladı.

NORMANDİYA BENZETMESİ

ABD ile ortak tatbikata Romanya’dan katılan askerlerin komutanı General Lulian Berdila, elit Amerikan kuvvetleriyle eğitimin önemini belirterek, “Şimdiki ortak tatbikatımız İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefiklerin Normandiya çıkarması gibi” dedi.

UKRAYNA’DA MİLYONLARCA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

ABD’nin tatbikatı sürerken Rus ordusu 10 Ekim’den beri Ukrayna altyapısına yönelik en şiddetli saldırılardan birini gerçekleştirdi. Saldırılarda ağırlıklı olarak seyir füzeleri kullanıldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, önceki gece Rusya’nın 36 füze fırlattığını, bunların büyük bir bölümünün imha edildiğini söyledi. Rusya, ‘Kalibar’ füzeleriyle, Odessa, Hmelnitsk, Ternopol, Lviv, Kirovograd ve Mikolayev bölgelerini vurdu. Saldırılar nedeniyle 1 milyondan fazla hane elektriksiz kaldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, şiddetli füze saldırısının ardından bir kez daha Batı’ya seslenerek, “Ukrayna hava sahasını güvenilir biçimde savunabilmemiz için bir an önce gelişmiş savunma silahları gönderin” dedi.