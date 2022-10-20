Sosyal medya bu sözleri konuşuyor... Elon Musk'tan flaş SİHA açıklaması

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Türkiye'nin askeri silahlı insansız hava araçları (SİHA) programı dünyanın gündeminden düşmüyor.

Pek çok ülkenin radarında olan SİHA'lar SapceX ve Tesla'nın patronu Elon Musk'ın da dikkatini çekmişe benziyor.

Zira dünyanın en zengin insanı konumundaki Musk'tan flaş bir SİHA açıklaması geldi.

Uluslararası haber ajansı AP'nin 'Drone'lar, Ukrayna'da üstünlük için yarışıyor' başlıklı haberini Twitter hesabı üzerinden paylaşan Musk, bu paylaşımına 'Birinci Drone Savaşı' notunu düştü.

Bu paylaşımının ardından 'Türk Drone'ları en iyisi diyorlar, Tesla da drone üretecek mi?' sorusuna yanıt veren ünlü girişimci şu ifadeyi kullandı;

'Silah yapmalı mıyım? İdeal olarak, hayır.'

BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

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Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika ) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı ünvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;