İflasın eşiğinden milyarderliğe... İşte Elon Musk'ın hayatının değiştiği gün!

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Kızıl Gezegen Mars'a koloni kurmak...

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip ile yapay zeka ile mücadele etmek...

Yerin altına tüneller kazarak şehir trafiğini hafifletmek...

Yörüngedeki uydular ile yeryüzüne internet hizmeti vermek...

Bilim kurgu filmlerini aratmayacak bu projelerin ortak noktası hepsinin fikir babasının Elon Musk olması.

Musk'ın hayallerine bir yenisi daha eklendi. Mikro blog platformunu satın almak için bir süredir yoğun mesai harcayan Musk Twitter'ın yeni sahibi oldu.

MUSK'IN HAYATININ DEĞİŞTİĞİ GÜN

Musk'ın hayatına dair çarpıcı bir detay ise bu satın alma sonrası bir kez daha gündeme geldi. Musk'ın hayatını değiştiren kırılma anı 2000'nin Mart ayında gerçekleşti.

O dönem 28 yaşında olan Musk ilk girişimini 22 milyon dolara satmasından bir yıl sonra kazandığı paranın 1 milyon dolarını gümüş renkli McLaren F1 spor otomobil almak için kullandı.

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Risk sermayedarı Peter Thiel Musk'a 'bu şey ne yapabilir' diye sorduğunda Musk'ın yanıtı netti: 'İzle ve gör.'

Spor otomobilinin sınırlarını test eden Musk çok ciddi bir trafik kazası geçirdi. Silikon Vadisi'nde bulunan işlek bir noktada yoldan çıkan otomobil ağır hasar aldı.

Elon Musk ve Peter Thiel ise şans eseri neredeyse kullanılamaz hale gelen araçtan ciddi bir yara almadan kurtuldu.

DİJİTAL DEVRİM BAŞLAMADAN BİTEBİLİRDİ

Kaza bu ikilinin ölümüne neden olsaydı e-ticarette devrim yaratan ve YouTube, LinkedIn, Yelp, Tesla ve SpaceX'in ortaya çıkmasına neden olan şirket PayPal sadece bir fikir olarak kalacak, asla hayata geçmeyecekti.

İlerleyen dönemde Musk PayPal ile dijital dünyada tabiri caizse bir devrime neden oldu. Kısa sürede yaygınlaşan internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi pek çok şirketin doğmasına yardımcı oldu.

Musk, 10 yaşına geldiğinde ise hayatını değiştirecek yepyeni bir şey ile tanıştı: 5 kilobyte RAM’e ev sahipliği yapan Commodore VIC-20. Kısa sürede 'Basic Programlama Dili'ni öğreten kitabı hatmetmişti. Musk bu iştahının meyvesini 2 yıl sonra aldı. Kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrenen Musk, 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar isimli oyunu tasarladı. Musk daha sonra bu oyunu o zamanın parası ile 500 dolara satarak bilişim sektöründeki ilk parasını kazandı.

HER ŞEY PAYPAL İLE BAŞLADI

Musk, 2002 yılında bu girişimini ise 1.5 milyar dolara online alışveriş devi eBay'e sattı. Yüzde 11,7’lik PayPal hissesi ona bu satıştan 165 milyon dolar kazandırdı. Musk bu parayı hayallerini gerçekleştirmek için son kuruşuna kadar kullanmayı tercih etti.

Serveti büyüdükçe hayallerine daha da yaklaşıyordu. Kazandığı 165 milyon dolar ile bugün onun adını duymamıza vesile olan şirketlerin temelini attı.

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Uzayı devlet tekelinden çıkarma hayali için SpaceX'e 100 milyon dolardan fazla yatırım yaparak kariyerinin en büyük riskini aldı.

İFLASIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

2004'te teknoloji girişimi Tesla Motors'a finansal destek sağladı. Tesla’yı kurtarmak için cebinden 40 milyon dolar verdi, bankadan da 40 milyon dolarlık kredi çekti.

Aynı yıl bankaya teminat olarak gösterdiği Tesla’nın CEO’su oldu. Gemiyi fırtınadan yara almadan çıkarmak için artık tüm güç onun elindeydi.

Ancak ilerleyen yıllar finansal olarak pek de Musk'ın istediği yönde parlak geçmedi. Temiz enerjiyi kolay erişilebilir hale getirmek için güneş paneller üreten SolarCity şirketini kurdu.

YILLAR SONRA İTİRAF ETMİŞTİ: HAYATIMIN EN ZOR YILIYDI

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SpaceX, Tesla, ve SolarCity’ye yaptığı yatırımlar sonrası nerdeyse meteliksiz duruma düşmüştü. Musk yıllar sonra 2008’i 'Hayatımın en zor yılıydı' sözleri ile özetleyecekti.

NASA'NIN KARARI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

2009’a sayılı günler kala son dönemdeki en iyi haberi aldı. NASA, SpaceX ile 1.5 milyar dolarlık bir anlaşma yaptı.

Artık aldığı risklerin meyvelerini toplama zamanı gelmişti. 2010 yılında ise Tesla borsaya açıldı ve 226 milyon dolar değerinde yatırım aldı.

2024 yılında SpaceX'in Falcon Heavy roketi ile ilk parçaları Ay'ın yörüngesine taşınacak olan uzay istasyonu Ay görevlerindeki astronotlara ev sahipliği yapacak. Bu uzay limanı Ay'ın yörüngesinde dönecek ve 'derin uzaya ve Ay yüzeyine açılan bir kapı görevi görecek. 2024 yılında SpaceX'in Falcon Heavy roketi ile ilk parçaları Ay'ın yörüngesine taşınacak olan uzay istasyonu Ay görevlerindeki astronotlara ev sahipliği yapacak. Bu uzay limanı Ay'ın yörüngesinde dönecek ve 'derin uzaya ve Ay yüzeyine açılan bir kapı görevi görecek.

2015 yılına gelindiğinde SpaceX 24’üncü uzay misyonuna imza attı. Bir yıl sonra şirketin geliştirdiği Falcon 9 roketi okyanusun üzerine kurulan platforma ilk başarılı inişini gerçekleştirdi.

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Musk'ın yıllardır hayalini kurduğu yeniden kullanılabilir roket projesi artık şüphe duyulamaz hale gelmişti.

Falcon 9 tecrübesinden faydalanarak üretilen Falcon Heavy 2018’deki tarihi misyon ile hem yatırımcıların hem de Musk’ın yüzünü güldürdü.

Dünyanın en güçlü roketi ünvanının sahibi olan Falcon Heavy'yi başarılı bir şekilde uzaya fırlatan Musk pazarlama alanında da usta olduğunu rokete Tesla marka bir araç yerleştirerek kanıtladı.

Günlerce dünya basını ve sosyal medya uzaya gönderilen ilk otomobil ve içindeki mankeni konuştu.

TRAFİK SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN TÜNEL YAPTI

Artık tüm hayallerini gerçeğe dönüştürmeye yetecek karar parası vardı ve hayallerini ertelemeyerek Hyperloop için ilk adımları attı.

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Aynı yıllarda 'Boring Company' isimli bir şirket kuran Musk, otomobil trafiğini yerin altına taşıma fikrini ortaya attı.

Musk’a göre, bu tünellere yerleştirilecek düzenek ile otomobiller saatte 250 kilometre hıza ulaştırarak trafik sorununun çözülmesine yardımcı olacaktı.

Yapay zekanın insanlığı bekleyen en büyük tehditlerden birisi olduğunu sıkça dile getiren Musk, uluslararası yarışa dikkat çekiyor ve bunun Üçüncü Dünya Savaşı'nın en muhtemel tetikleyicisi olabileceğini belirtiyor.

YAPAY ZEKAYA ÇÖZÜM: BEYNE ÇİP TAKMAK

Musk’ın şehir trafiğinin dışında çözmek istediği bir sorun daha vardı: Yapay zeka!

Musk’a göre yapay zeka insanoğlunun bugüne kadar karşılaştığı en büyük sorunlardan biriydi ve yapılması gereken şey çok basitti: İnsanların da yapay zeka gibi bir beyin yapısına sahip olmasını sağlamak.

Bu düşünce ile Neuralink’i kurdu. Bu adım ile insan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma projesine start verdi.

Projenin nihai amacı tıpkı bilgisayarlara yüklenen programlar gibi insan beynine bilgi yüklemekti.

Fırtınalı bir hayat geçiren Musk bugün 50 yaşında ve 264.6 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin insanı konumunda.