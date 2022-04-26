Elon Musk Twitter'a nasıl damgasını vuracak? İşte Twitter'da yaşanacak değişiklikler

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Haftalardır süren Twitter düğümü nihayet çözüldü. Mikro blog platformunu satın almak için bir süredir yoğun mesai harcayan Musk Twitter'ın yeni sahibi oldu.

Dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın Twitter'ı satın alması ile nelerin değişeceği merak konusu olmuş durumda.

Musk'ın kripto para ile abonelik ödemesinden açık kaynak koduna geçmeye kadar pek çok planı var.

DAHA UZUN VE DÜZENLENEBİLİR TWEET'LER

Twitter ilk olarak 140 karakter limiti ile kullanıcıların karşısına çıkmış, uzun yıllar bu politikasında ısrar eden şirket geçtiğimiz yıllarda geri adım atarak sınırı 280 karakter olarak güncellemişti.

Twitter Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Twitter'ı hisse başına 54,20 dolara nakit olarak satın alacak olan Musk ile bir anlaşmaya vardığını açıkladı. Bu da Twitter'ın 44 milyar dolar karşılığında satıldığı anlamına geliyor.

Ancak görünen o ki bu artış Musk'ı memnun etmiş değil. Musk'ın yönetimindeki Twitter'ın 280 karakter olan paylaşım limitini artırması bekleniyor.

Atılan tweet'lerin düzenlenmesine imkan tanıyan 'edit butonu'nun gelmesine ise kesin gözüyle bakılıyor. Zira Musk takipçilerine böyle bir özellik isteyip istemeyeceklerini sormuş ve anketten 'evet' yanıtı çıkmıştı.

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Twitter'ın da halihazırda bu özellik üzerine çalıştığı biliniyor. Bu nedenle tweet düzenleme özelliğinin yeni dönemdeki ilk büyük değişiklik olabileceği düşünülüyor.

ABONE OLAN HERKESE MAVİ TİK

Musk, platformu reklam verenlere daha az bağımlı hale getiriyor. Bunun için ise yeni bir gelir modeli bulması lazım. Akla gelen ilk seçenek ise paralı üyelik modeli.

Ünlü milyarderin kuşkusuz aylık 2,99 dolar olan premium Blue hizmetini daha cazip hale getirmesi gerekiyor.

Hesapların doğrulanmasını sağlayan ve özellikle tanınmış kişilere uygulanan 'mavi tik'i Blue hizmetini alan tüm kullanıcılarına açması bekleniyor.

Musk'ın 'spam botlarını yenerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak, Twitter’ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istiyorum' sözleri ise kısa sürede tartışma konusu oldu.

Anonimliğin hayli yaygın olduğu platformda bu denli radikal bir değişimin yaşanmasının ise oldukça düşük bir ihtimal olduğu belirtiliyor. Ancak söz konusu Musk olunca her şeyin mümkün olabileceğini unutmamakta da fayda var.

ÖDEME DOGECOIN İLE YAPILABİLECEK Mİ?

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Abonelik ödemeleri için Dogecoin'in de kullanılabileceği özellikle kripto para dünyasından büyük yankı uyandırdı.

Musk bu yılın başında Tesla ürünlerinin Dogecoin kullanılarak alınabileceğini duyurmuştu. Musk'ın Twitter için de benzer bir adım atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Twitter'ın 2021'in Mart ayında kullanıma sunduğu Blue şu an için sadece Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanılabiliyor. Twitter'ın 2021'in Mart ayında kullanıma sunduğu Blue şu an için sadece Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kullanılabiliyor.

'AÇIK KAYNAK KODU'NA YEŞİL IŞIK

Musk'ın en ilginç ve belki de en az dikkat çeken değişiklik planı Twitter'ın algoritmaları açık kaynak haline getirme sözü.

Açık kaynaklı yazılımlar serbestçe kullanılabilir ve değiştirilebilir. Bu adım sonrası Twitter'ın kodu herkese açık olacak, böylece insanlar hataları arayabilecek ve değişiklik önerebilecek.

TWITTER 'ZEHİRLİ HAP'I KULLANMADI

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Geçtiğimiz haftalarda Twitter'ı satın almak istediğini duyuran Musk ile ilgili New York Times'tan (NYT) dikkat çeken bir iddia gelmişti.

NYT, Twitter’ın bu satışı engellemek için 'zehirli hap' olarak da anılan bir yöntemi uygulamaya koymaya hazırlandığını yazmıştı.

Lauren Hirsch tarafından kaleme alınan makalede Twitter'ın Musk'ı önlemek için mevcut hissedarlara ucuza ek hisse satışı yapma olasılığını değerlendirdiği belirtilmişti.

Kısa sürede gündem olan bu haber sonrası Twitter'ın tamamını satın alma girişiminin başarılı olup olmayacağını bilmediğini belirten Musk 'Teklifim reddedilirse B planım var' açıklamasında bulunmuştu.

Görünen o ki Musk'ın A ya da B planı işe yaradı. Twitter 'zehirli hap'ı içmek yerine Musk'ı şirketin yeni sahibi olarak kabul etti.

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Elon Musk 264.6 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin insani konumunda. Musk'ı 177.5 milyar dolar ile Amazon'un patronu Jeff Bezos takip ediyor. Elon Musk 264.6 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin insani konumunda. Musk'ı 177.5 milyar dolar ile Amazon'un patronu Jeff Bezos takip ediyor.

HER ŞEY PAYPAL İLE BAŞLADI

Dünyanın en zengin insani olan Musk, Güney Afrika'da büyüdükten sonra Musk, 17 yaşında Kanada'ya ve ardından Kaliforniya'ya taşındı.

Musk buradaki eğitimi sırasında internet üzerinden çalışan online bir ödeme sistemi olan PayPal'i kurdu ve daha sonra 150 milyon Dolar karşılığında sattı.

Elektrikli otomobil şirketi Tesla ve uzay şirketi SpaceX'in sahibi olan Musk servetini bu şirketler ile elde etti.