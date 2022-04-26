Gelmiş geçmiş en pahalı internet sitesi satışı! İşte Twitter ve Musk'ın hikayesi...

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Her gün milyarlarca tweet atılan, devlet adamlarından şirketlere kadar resmi açıklamaların yapıldığı ve dünyanın en çok tercih edilen sosyal medya platformu Twitter, milyarder iş insanı Elon Musk’a satıldı.

Elon Musk’ın ödeyeceği olan 44 milyar dolarlık servet niteliğindeki para bir internet sitesine verilen en büyük ücret olarak öne çıktı.

EN BÜYÜK ORTAKTI, ŞİMDİ SAHİBİ OLDU

Musk, geçtiğimiz haftalarda Twitter’ın yüzde 9.2’sini satın alarak en büyük ortak olduğunu açıklamıştı. Twitter’ın CEO’su Parag Agrawal da Musk’a yönetim kurulunda bulunması için davette bulunmuş ancak Musk bu daveti geri çevirmişti. Sonrasında ise Musk, şirketin tamamını satın almak için yönetim kuruluna teklifte bulunsa da ortaklar bunu kabul etmemişti. Piyasadan hisse toplayarak şirketi ele geçirmeyi hedefleyen Musk’ı durduramayacaklarını anlayan Twitter’ın ortakları son çare olarak paylarını satmayı tercih etti.

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HEPSİNİ ÖZKAYNAK KULLANARAK ÖDEMEYECEK

Musk, 44 milyar doları ödemek için finansman da bulacağını açıkladı. 21 milyar doları özkaynaklardan ödeyecek olan Musk, bankalardan da 13 milyar dolar kredi kullanacağını ve toplamda 44 milyar doları toplayacağını açıkladı. Hisse başına 54.2 dolar ödeme yapacak olan Musk, devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Twitter’ın özel bir şirket haline geleceğini söyledi.

TWEETLE KUTLADI

Musk, satın alma haberlerinin ortaya çıkmasının ve netleşmesiyle birlikte Twitter üzerinden kutlama yaptı. Roket ve kalp emojileri kullanan Musk “Yes!!!” yazan tweet attı.

KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE MESAJ

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Umarım benim en sert şekilde eleştirenler Twitter’da kalır, çünkü bu ifade özgürlüğü demektir” dedi.

SPAM BOTLARI VE KİMLİK DOĞRULAMA MI GELECEK

Musk yaptığı açıklamada ”İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır” dedi. Musk, “Ayrıca ürünü yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak yaparak, spam botlarını yenerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak, Twitter’ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istiyorum. Twitter’ın muazzam bir potansiyeli var. Onu ortaya çıkarmak için şirket ve kullanıcı topluluğuyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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ANLAŞMA HABERİYLE DOGECOIN YÜKSELDİ

Dün anlaşmanın olacağına dair kulis bilgiler eşliğinde Dogecoin yükseliş yaşadı. Anlaşmanın kesinleşmesiyle de yüzde 30’a yakın yükselen Dogecoin yatırımcılarına kazandırdı. Dogecoin’in en büyük savunucusu ve yatırımcılarından olan Elon Musk, hemen hemen her fırsatta Dogecoin’e atıfta bulunup, spekülatif yorumlar yapıyordu.

TWITTER’IN KURUCUSU DORSEY MESAJ YAYIMLADI

Musk’ın Twitter’ı almasının ardından Twitter’ın kurucusu olan ABD’li iş insanı Jack Dorsey “Twitter’ın herkese açık sohbete hizmet etmeye devam edeceği için çok mutluyum” dedi. Elon Musk’ın Twitter’ın güvenilir ve geniş kapsamlı bir platform hedefini koruyacağına ve bu nedenle de şu anki CEO olan Parag Agrawal’ı seçtiğini söyleyen Dorsey, “Doğru yol bu, buna tüm kalbimle inanıyorum” açıklamasını yaptı.

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Dorsey, prensipte kimsenin Twitter’ın sahibi olmaması ve yönetmemesi gerektiğini, şirket gibi değil de kamu malı gibi olmasını savundu. Dorsey, kendisi için önemli olanın fikir ve hizmet olduğunu, bunları korumak için elinden ne geliyorsa yapacağını belirtti. Dorsey, Twitter’ın Wall Street’ten çıkarmanın doğru adım olacağını da sözlerine ekledi.