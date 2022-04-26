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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki: 'Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez'

#AK Parti#Ömer Çelik#Özgür Özel
AK Parti Sözcüsü Çelikten sert tepki: Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Cumhurbaşkanımızı tehdit etmeye kalkanlarla, millet egemenliğini savunarak mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

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Twitter'dan açıklama yapan Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye’yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyyen mahkum olmuştur.

Buldukları her fırsatta milli iradeyi tehdit edenlerin bu ülkeye ödettiği bedeli düşman yapamazdı. Millet düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı bu Yassıada zihniyetinin alfabesidir. Bu zihniyet, milletin demokrasi kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Millet iradesini tehdit etmeye kalkanlara nasıl cevap verdiğimiz nettir. Bunlarla siyasi mücadeleyi sürdürmek tarihi bir görevdir. Cumhurbaşkanımızı tehdit etmeye kalkanlarla, millet egemenliğini savunarak mücadele etmeye devam edeceğiz."

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#AK Parti#Ömer Çelik#Özgür Özel

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