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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bayramda köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz olacak

#Köprü#Otoyol#Ramazan Bayramı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Bayramda köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı nedeniyle toplu ulaşım, köprü ve otoyolların ücretsiz olacağına dair karar çıktı.

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Ramazan Bayramı’nda otoyolların, köprülerin ve toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Nisan saat 00.00’dan 5 Mayıs saat 07.00’ye kadar, ’yap-işlet-devret’ modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz olacak.

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Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00’dan 4 Mayıs saat 24.00’e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

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#Köprü#Otoyol#Ramazan Bayramı

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