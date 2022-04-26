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Son dakika... Maske zorunluluğu kalkıyor mu? 'En önemli' Bilim Kurulu bugün toplanıyor!

#Bilim Kurulu#Maske#Kısıtlama
Son dakika... Maske zorunluluğu kalkıyor mu En önemli Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kurulun en önemli toplantılarından biri olacak' dediği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde olacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde 'en önemli' Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan çarşamba gününe ertelendiğini duyurmuştu. Bakan Koca "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım" paylaşımıyla kritik toplantının bugün yapılacağını açıkladı.

Bakan Koca dün akşam yaptığı paylaşımında "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor" dedi.

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KRİTİK KARARLAR MASADA

Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

SAATİ BELLİ OLDU

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 12:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

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"EN KÖTÜ GÜNLERİMİZ GERİDE KALDI"

Fahrettin Koca, Sakarya Valiliği'ni ziyareti sonrası yaptığı açıklamada "En kötü günlerimiz geride kaldı. Bilim Kurulu en önemli toplantılarından birini yapacak. Özellikle Maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu toplantısında ele almış olacağız" demişti.

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VAKA SAYILARI 2 BİNLERDE

Bilim Kurulu en son 2 Mart'ta toplanmıştı. Günlük vaka sayısı 7 Nisan'da 10 binin, bir hafta sonrasında da 5 binin altına düştü. Birkaç gündür de 2 binlerde seyrediyor.

Çoğu ilde yoğun bakım servislerinde koronavirüs hastası kalmadı. Etkin aşılama ve uygulanan tedaviler sayesinde can kayıpları azaldı.

Tüm veriler, Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek ve sonrasında merakla beklenen kararlar açıklanacak.

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