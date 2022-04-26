PKK’ya 4 kilit

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irak’ın Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sürdürdüğü askeri harekâtın hedefleri ve sonuçları konusunda hükümette bilgilendirme yapıldı. 4 temel öncelik üzerine kurulduğu bilgisi verilen operasyonun, beklenenden uzun sürebileceği belirtildi. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye PKK’nın bahar hareketlenmesini önlemek için harekete geçti. Örgütün Kandil yolu üzerindeki mağaraları, yaşam alanları ve kampları hedef alındı.

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70 KM DERİNE

Müdahale için askeri ve lojistik hazırlık yapıldı, ardından da düğmeye basıldı. Operasyonların sonunda kurulacak geçici üs bölgesiyle kontrol oluşturulacak ve örgütün yeniden yapılanmasının önüne geçilecek. Operasyon, 60-70 kilometrelik bir derinliğe uzanıyor. Böylece teröristlerin Türkiye’ye giriş noktalarından önemli bölümünün kontrol altına aldığı belirtiliyor.

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BARZANİ’DEN DESTEK

Operasyonların bir amacı da, teröristlerin yerel halkla ilişiğinin kesilmesi. Böylece lojistik desteğin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. PKK’lıların, KDP bölgesine itilmesinin hedeflendiği de kaydedildi. KDP yönetiminin, ‘Biz gerekeni yaparız’ dediği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yaptığı sürpriz görüşmede de bunun temelinin atıldığı aktarıldı.