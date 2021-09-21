Son dakika... Umutla beklenen haber geldi: 'Varyant geçirmez' koronavirüs aşısı!

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Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesinde...

İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Özellikle delta varyantı ile daha bulaşıcı hale gelen virüs can almaya devam ediyor. dünya genelinde 225 milyondan fazla insana buluşan Kovid-19 5 milyona yakın cana mal oldu.

Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi.

O aşılardan en dikkat çekeni ise Pfizer - BioNTech'in geliştirdiği mRNA aşısı. Ancak varyantlar sonrası bilim dünyası yeni aşılar için çalışmalarını sıklaştırdı.

İngiltere'den gelen haber mRNA teknolojisine sahip yeni bir aşı için umutları artırdı. Zira İngiliz basınının 'varyant geçirmez' olarak adlandırdığı aşının ilk faz denemeleri başlandı.

63 yaşındaki Andrew Clarke ve 64 yaşındaki eşi Helen Clarke üzerinde denenen söz konusu aşının sonuçların 2022 yılının bahar aylarında netlik kazanacak.

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GRT-R910 olarak adlandırılan aşı Manchester Üniversitesi ve NHS Foundation Trust (İngiltere Ulusal Sağlık Servisi Vakfı) işbirliği ile geliştirildi.

Yapılan açıklamada GRT-R910'un Kovişd-19'daki başak proteini ve T hücresi tepkisini azaltmak üzere tasarlanmış viral proteine ev sahipliği yaptığı bilgisinin altı çizildi.

İnsanlı deneylerden istenilen sonucun alınması durumunda söz konusu aşının önümüzdeki yıllarda virüsün yeni varyantları üzerinde kullanıma sunulacağı açıklandı.