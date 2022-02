Son dakika... Ukrayna - Rusya savaşında son durum: 'Putin'in kâbusu!' Zelenski, propoganda savaşını kazandı

'Putin'in kâbusu' Volodimir Zelenski, ciddiye alınmayan cumhurbaşkanından kahraman başkomutan mertebesine yükselen bir figür olarak Putin'in karşısında hâlâ devam eden kara ve hava çatışmalarını henüz kazanamasa da çoktan propaganda savaşının kesin galibi oldu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ondan bir 'kahraman' olarak söz ediyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise "O bir ilham kaynağı" diyerek Ukraynalı lideri yere göğe koyamıyor.

Volodimir Zelenski'nin halkına yolladığı video mesajını çeviren Alman tercüman ise konuşurken gözyaşlarına hakim olamıyor. 'Zafer Ukrayna'nındır' diye bağıran Zelenski'nin bu sözleri üzerine çeviri ağlayan tercüman yüzünden yarım kalıyor...

Veteran interpreter breaks into tears translating Zelensky’s speech after Ukraine survived another night pic.twitter.com/oqLBnLlDim