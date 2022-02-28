Son dakika... Ukrayna - Rusya savaşında son durum: 'Putin'in kâbusu!' Zelenski, propoganda savaşını kazandı

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'Putin'in kâbusu' Volodimir Zelenski, ciddiye alınmayan cumhurbaşkanından kahraman başkomutan mertebesine yükselen bir figür olarak Putin'in karşısında hâlâ devam eden kara ve hava çatışmalarını henüz kazanamasa da çoktan propaganda savaşının kesin galibi oldu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ondan bir 'kahraman' olarak söz ediyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise "O bir ilham kaynağı" diyerek Ukraynalı lideri yere göğe koyamıyor.

Volodimir Zelenski'nin halkına yolladığı video mesajını çeviren Alman tercüman ise konuşurken gözyaşlarına hakim olamıyor. 'Zafer Ukrayna'nındır' diye bağıran Zelenski'nin bu sözleri üzerine çeviri ağlayan tercüman yüzünden yarım kalıyor...

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Veteran interpreter breaks into tears translating Zelensky’s speech after Ukraine survived another night pic.twitter.com/oqLBnLlDim — Ian Bateson (@ianbateson) February 27, 2022

Gözden Kaçmasın Komediden başkomutanlığa... Kimdir bu Zelenski Haberi görüntüle

Üzerinden çıkarmadığı asker yeşili giysileri ve gizli sığınaklardan yaptığı canlı yayınlarla dünyaya seslenen ve tüm 'kaçtı' iddialarını yalanlayan Ukrayna Cumhurbaşkanı artık uluslararası bir ikon haline geldi.

2019'da sürpriz bir şekilde kazandığı seçimin ardından geçirdiği dönüşümle, eski televizyon yıldızı Volodimir Zelenski, artık halkına moral aşılayan ve anketlerde halktan aldığı desteği yüzde 90'ların da üzerine taşıyan bir kahramana evrildi.

Mükemmel şekilde Rusça konuşan ve Yahudi bir aileden gelen gelen eski standup'çı cumhurbaşkanı Kiev sokaklarında cep telefonuyla çektiği videolar sayesinde, yayılımda olan yalan haberleri de susturmayı başarmış durumda. Yorgun yüzü ve uykusuzluğu açıkça görülen ancak buna rağmen her mesajını gülümseyerek tamamlayan Zelenski "Hepimiz buradayız, bağımsızlığımızı, vatanımızı savunuyoruz ve bu böyle kalmaya devam edecek." diyor.

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Peki Zelenski'yi bir ikona dönüştüren en önemli sebep ne? Muhtemelen herkesin beklediği gibi, kuşatma altında olan başkent Kiev'i terk etmeyi reddetmesi. Zelenski, ABD Başkanı Biden'dan gelen gitmek isterse destek veririz mesajını geri çevirmiş ve "Benim tahliyeye değil silah ve mühimmata ihtiyacım var" demişti.

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Two presidents meet with their respective defence ministers. pic.twitter.com/R16wtp6B8C — Shaun Walker (@shaunwalker7) February 27, 2022

Yaptığı konuşmalarda soğukkanlılığını koruyan Zelenski, kendi ülkesini aşan ünüyle artık dünya tarafından da kahraman olarak algılanmaya başladı. Putin'in ölüm listesinde bir numarada yer alması ve kendisini öldürmek için devreye giren özel ekipler olmasına rağmen gösterdiği cesareti kimileri efsanevi İngiliz Başbakan Winston Churchill ile, kimileri de Che Guevera ile kıyaslıyor.

Ünlü Fransız filozof Bernard-Henri Levy, üzerine füzeler yağarken bile mizah duygusunu kaybetmeyen Zelenski'yi 'Putin'in kâbusu' ver onu yerinden edebilecek adam olarak tanımlıyor. ancak Levy, bunun ancak Batı tarafından söz verilen silahların gelmesiyle mümkün olabileceğinin de altını çizmeyi unutmuyor.

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Televizyon kariyerine son vererek girdiği seçimleri yüzde 70'in üzerinde bir oy alarak kazanan Zelenski, buna rağmen görevinin ilk günlerinde derinliksiz bulunuyordu. Üstelik Zelenski'nin en bilindik rolü bir öğretmenken 'yanlışlıkla' devlet başkanı olan bir adamdı. Buna kaderin cilvesi demek çok yanlış olmaz...

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Kyiv Independent gazetesinin muhabiri Lllia Ponomoarenko, paylaştığı bir twitte "Hayatım boyunca aptal bir TV şovunda başrol oynayan bu komik adamın 21. yüzyılın en büyük liderlerinden biri olacağına inanamazdım." dedi.

Öte yandan giderek artan ünü nedeniyle Zelenski'nin yer aldığı televizyon programları da sosyal medyanın en çok paylaşılan videoları haline geldi. Dans yarışmalarından politik skeçlere kadar birçok Zelenski performansı sosyal medya viral olmuş durumda.

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Bir zamanlar politikacı olmayacağına delalet olarak görülen bu görüntüler şimdi ise bir insanın hayatta isterse her şeyi başarabileceğinin kanıtı haline geldi.

"Bu beni canlı görebileceğiniz son video olabilir" diyerek AB liderlerine seslenen iki çocuk babası cumhurbaşkanı henüz işgal başlamadan önce Münih'te katıldığı Güvenlik Konferansı'nda ortaya koyduğu çelik iradeyle de bugünlerin sinyalini vermiş gibiydi... Ancak birçokları, özellikle de Vladimir Putin bu kadar güçlü ve kararlı bir adamlar karşı karşıya olduklarının henüz farkında değildi.