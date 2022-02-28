Fakat aşk olsun sana Zelenski

İtiraf ediyorum: Bu kadarını beklemiyordum.
- “Altı üstü bir komedyen” diyerek...
- “Kendisini tamamen Batı’ya bağlamış” diyerek...
- “Liderlik sergileyemez” diyerek...
- “Putin’in karşısında varlık göstermesi mümkün değil” diyerek.
Küçümsedikçe küçümsedim Zelenski’yi.
*
- “İki günde bırakır gider” dedim.
- “Korkup kaçar” dedim.
- “İmkânı yok dayanamaz” dedim.
Dedim de dedim.
*
Fakat ne oldu?
Ne olacak?
Bir kahraman doğdu.
Resmen ve alenen.
Tüm dünyanın gözü önünde.
*
Artık karşımızda Batıcı ama Batı’nın tüm kibirli liderlerinden daha dirayetli ve delikanlı bir lider var.
Zelenski dediğimiz adam, taraftarı olduğu koca Batı’ya delikanlılık dersi veriyor dört gündür.
*
Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...
Korkak, tırsak, ürkek Batı bile onun sayesinde birazcık cesaret kazanabildi.
*
Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...
Karşısındaki süper güç, en azından şöyle bir duraksamak durumunda kaldı.
*
Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...
O kahraman şu anda halkının direniş umudunu diri ve canlı tutan tek unsur.
*
Aşk olsun sana Zelenski.
Fakat gerçekten de aşk olsun.
AMA NE KINADILAR
- Kınadılar.
- Ama fena kınadılar.
- Yalnız çok güçlü kınadılar.
- Ancak mümkün olduğunca kuvvetli kınadılar.
- Öyle böyle değil, bayağı kınadılar.
EMPATİ KİME YAPILIR?
EMPATİ dediğin şey...
Bebek öldürene yapılmaz.
*
Empati dediğin şey...
Ölen bebeğe yapılır.
BATAKLIK
- VİETNAM: ABD’nin bataklığı oldu.
*
- AFGANİSTAN: Hem Rusların hem ABD’nin bataklığı oldu.
*
- IRAK: ABD’nin bataklığı oldu.
*
Bakalım...
Ukrayna, Rusya’nın bataklığı olacak mı?
28 ŞUBAT TOPLANTISI
KEMAL Kılıçdaroğlu’nun yerinde ben olsam...
28 Şubat’ta yapılacak olan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Toplantısı”nı iptal ederdim.
*
İptal kararını duyururken de şöyle derdim:
*
“Yanı başımızda sonunun nereye varacağı kestirilemeyen büyük bir savaş bütün hızıyla devam ediyor. Dünya, nefesini tutmuş Ukrayna’yı izliyor. Şehirler yok ediliyor, çocuklar ölüyor. Ülkemizin de gündemi tamamen bu olaya kilitlenmiş durumda. Böyle bir ortamda bu toplantımızı erteliyoruz. Yangın var, hele ateş bir sönsün, ondan sonra yaparız toplantımızı.”
*
Evet, ben olsam böyle derdim.
Böylece...
28 Şubat gibi bir tarihte böyle bir toplantıyı yapıyor olmanın yükünü de üstümden atmış olurdum.
*
Ama bu benim görüşüm.
Tabii ki en doğrusunu Kemal Bey bilir.
ŞEYTAN GERÇEKTEN DE PRADA GİYERMİŞ
PUTİN’in sadık adamı olan Çeçen Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna krizinde çok kötü bir sınav verdi.
*
Ukrayna’ya Çeçen birlikler göndermeye kalkıştı, sonra bundan biraz geri adım atar gibi oldu falan.
*
Sonuçta hepimizin hafızasında kalacak olan fotoğraf şu oldu:
*
Prada marka asker botu giyen Kadirov fotoğrafı.
*
O zaman sorumuzu soralım:
Prada’yı kim giyerdi?
İDRİS VE MURAT’IN KİEV’E GİDİŞİ
HÜRRİYET Kiev’de.
Arkadaşlarımız İdris Emen ve Murat Şaka, Kiev’e ulaştı.
*
Ama ne ulaşma!
*
Polonya sınırından Ukrayna’ya geçmek için çabaladılar. Sınırda bir süre gözlem altında tutuldular. Bu badireleri atlattıktan sonra Kiev’e doğru yola çıktılar. Adım başı kontrol noktası... Adım başı arama... Ve en sonunda Kiev.
Ama Kiev’de hafta sonu çok sıkı uygulanan bir sokağa çıkma yasağına denk geldiler.
*
Her iki arkadaşımız da şu anda Kiev’de olağanüstü zor şartlar altında görevlerini yapıyorlar.
*
“Saha haberciliği bitti” diyenlere inat...
İdris ve Murat, saha haberciliğinin ve savaş muhabirliğinin bayrağını düşürmemek için didiniyor, çabalıyor, uğraşıyor.
Ne mutlu onlara!
Fakat aşk olsun sana Zelenski
İtiraf ediyorum: Bu kadarını beklemiyordum.
- “Altı üstü bir komedyen” diyerek...
- “Kendisini tamamen Batı’ya bağlamış” diyerek...
- “Liderlik sergileyemez” diyerek...
- “Putin’in karşısında varlık göstermesi mümkün değil” diyerek.
Küçümsedikçe küçümsedim Zelenski’yi.
*
- “İki günde bırakır gider” dedim.
- “Korkup kaçar” dedim.
- “İmkânı yok dayanamaz” dedim.
Dedim de dedim.
*
Fakat ne oldu?
Ne olacak?
Bir kahraman doğdu.
Resmen ve alenen.
Tüm dünyanın gözü önünde.
*
Artık karşımızda Batıcı ama Batı’nın tüm kibirli liderlerinden daha dirayetli ve delikanlı bir lider var.
Zelenski dediğimiz adam, taraftarı olduğu koca Batı’ya delikanlılık dersi veriyor dört gündür.
*
Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...
Korkak, tırsak, ürkek Batı bile onun sayesinde birazcık cesaret kazanabildi.
*
Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...
Karşısındaki süper güç, en azından şöyle bir duraksamak durumunda kaldı.
*
Bir komedyenden öyle bir kahraman doğdu ki...
O kahraman şu anda halkının direniş umudunu diri ve canlı tutan tek unsur.
*
Aşk olsun sana Zelenski.
Fakat gerçekten de aşk olsun.
AMA NE KINADILAR
- Kınadılar.
- Ama fena kınadılar.
- Yalnız çok güçlü kınadılar.
- Ancak mümkün olduğunca kuvvetli kınadılar.
- Öyle böyle değil, bayağı kınadılar.
EMPATİ KİME YAPILIR?
EMPATİ dediğin şey...
Bebek öldürene yapılmaz.
*
Empati dediğin şey...
Ölen bebeğe yapılır.
BATAKLIK
- VİETNAM: ABD’nin bataklığı oldu.
*
- AFGANİSTAN: Hem Rusların hem ABD’nin bataklığı oldu.
*
- IRAK: ABD’nin bataklığı oldu.
*
Bakalım...
Ukrayna, Rusya’nın bataklığı olacak mı?
28 ŞUBAT TOPLANTISI
KEMAL Kılıçdaroğlu’nun yerinde ben olsam...
28 Şubat’ta yapılacak olan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Toplantısı”nı iptal ederdim.
*
İptal kararını duyururken de şöyle derdim:
*
“Yanı başımızda sonunun nereye varacağı kestirilemeyen büyük bir savaş bütün hızıyla devam ediyor. Dünya, nefesini tutmuş Ukrayna’yı izliyor. Şehirler yok ediliyor, çocuklar ölüyor. Ülkemizin de gündemi tamamen bu olaya kilitlenmiş durumda. Böyle bir ortamda bu toplantımızı erteliyoruz. Yangın var, hele ateş bir sönsün, ondan sonra yaparız toplantımızı.”
*
Evet, ben olsam böyle derdim.
Böylece...
28 Şubat gibi bir tarihte böyle bir toplantıyı yapıyor olmanın yükünü de üstümden atmış olurdum.
*
Ama bu benim görüşüm.
Tabii ki en doğrusunu Kemal Bey bilir.
ŞEYTAN GERÇEKTEN DE PRADA GİYERMİŞ
PUTİN’in sadık adamı olan Çeçen Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna krizinde çok kötü bir sınav verdi.
*
Ukrayna’ya Çeçen birlikler göndermeye kalkıştı, sonra bundan biraz geri adım atar gibi oldu falan.
*
Sonuçta hepimizin hafızasında kalacak olan fotoğraf şu oldu:
*
Prada marka asker botu giyen Kadirov fotoğrafı.
*
O zaman sorumuzu soralım:
Prada’yı kim giyerdi?
İDRİS VE MURAT’IN KİEV’E GİDİŞİ
HÜRRİYET Kiev’de.
Arkadaşlarımız İdris Emen ve Murat Şaka, Kiev’e ulaştı.
*
Ama ne ulaşma!
*
Polonya sınırından Ukrayna’ya geçmek için çabaladılar. Sınırda bir süre gözlem altında tutuldular. Bu badireleri atlattıktan sonra Kiev’e doğru yola çıktılar. Adım başı kontrol noktası... Adım başı arama... Ve en sonunda Kiev.
Ama Kiev’de hafta sonu çok sıkı uygulanan bir sokağa çıkma yasağına denk geldiler.
*
Her iki arkadaşımız da şu anda Kiev’de olağanüstü zor şartlar altında görevlerini yapıyorlar.
*
“Saha haberciliği bitti” diyenlere inat...
İdris ve Murat, saha haberciliğinin ve savaş muhabirliğinin bayrağını düşürmemek için didiniyor, çabalıyor, uğraşıyor.
Ne mutlu onlara!