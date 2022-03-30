Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Ukrayna'dan flaş Kiev iddiası

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş devam ediyor. Rusya, operasyonların doğudaki Donbas bölgesine odaklanacağını duyurdu. Ukrayna ise Rus birliklerinin Kiev ve Çernihiv'den uzaklaşmaya devam ettiğini doğruladı ancak bunun bir aldatmaca olduğunu öne sürdü. Rus güçlerinden geri alınan İrpin'in belediye başkanından sivvilere yeni bir çağrı yapıldı.

İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...

06.51 Ukrayna Ulusal Gazeteciler Birliği, Zaporizhzhia bölgesindeki Rus güçlerinin yerel bir gazeteciyi tutukladığını ve onu "eylemleriyle ilgili soruşturmak" için Donetsk bölgesine götürdüğünü söyledi.

Sendika, gazetecinin kız kardeşine atıfta bulunarak, Rusların Irina Dubchenko'yu yaralı bir Ukraynalı askeri korumakla suçladığını söyledi.

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05.44 Rus güçlerinden geri alınan İrpin'in hala siviller için güvenli olmadığı açıklandı. Açıklama kentin belediye başkanından geldi.

04.20 Ukrayna’nın İzyum kenti Belediye Meclisi Daire Başkanı Maksim Strelnik, İzyum kentinin kuşatıldığını belirterek, bazı milletvekillerinin Ruslarla işbirliği yaptığı için kente 14 Mart tarihinden bu yana insani yardımların ulaşmadığını duyurdu.

BM, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında bugüne kadar 104'ü çocuk olmak üzere toplam bin 179 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

04.15 Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, 20 ton ağırlığındaki temel gıda maddelerini içeren insani yardım malzemelerinin Rus tank ve çeşitli ağır zırhlı araçlar eşliğinde Harkov ve Sumi kentlerine götürüldüğü kaydedildi. Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen malzemeler, kentlerin çeşitli bölgelerine kurulan dağıtım alanlarında sivil halka dağıtıldı

UKRAYNA AÇIKLADI: RUS ÇEKİLMESİ BİR ALDDATMACA

03.49 Ukrayna Genelkurmayı, Rus birliklerinin çekilmesinin büyük ihtimalle bir aldatmaca olduğunu söyledi.

Facebook'ta paylaşılan günlük güncellemede, Rus birliklerinin Kiev ve Çernihiv'den uzaklaşmaya devam ettiği belirtildi. Rusya, operasyonların doğudaki Donbas bölgesine odaklanacağını açıklamıştı.

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Ancak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, çekilmelerin "büyük ihtimalle birlik rotasyonu" olduğunu ve Ukrayna Ordusu'nu nereye konuşlanacakları konusunda aldatmayı amaçladığını belirtti.

Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby de, Rus birliklerinin kentten uzaklaşmasına karşın, Kiev'e yönelik tehdidin devam ettiğini söylemişti.

Güncellemede ayrıca, Rus birliklerinin Donestk'te ateşe ve saldırılara devam ettiği vurgulandı.

Novokarlivka ve Luhivske'de Rus güçlerinin konumlarını güçlendirdikleri ve mayınlama yaptıkları ifade edildi.

Gözden Kaçmasın Zelenski: Müzakerelerden olumlu sinyaller var Haberi görüntüle

02.15 Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da sahilde yürüyüş yapmak isteyen 2 sivil mayına basarak hayatını kaybetti. Ukrayna Ordu yetkilisi Vladislav Nazarov ise, halkı plajlardan uzak durmaları yönünde uyardı.

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02.00 Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sırasında Rus ordusu için en çok mühimmat sevkiyatının gerçekleştiği Belgorod kentinde gece saatlerinde büyük bir patlama meydana geldi. Rus ordusuna ait depodaki patlama nedeniyle kentte büyük bir korku yaşanırken, patlamanın şiddeti hem kentte hem de Ukrayna’da yoğun bir şekilde hissedildi.

01.40 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mahail Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski görüşmesi için ortamın hazır olduğunu ifade etti.

Gözden Kaçmasın İstanbul Zirvesi’nde silahları susturacak büyük adım Haberi görüntüle

23.50 Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Sözcüsü Steffen Hebestreit, ABD, Fransa, İngiltere, İtalyan ve Almanya liderlerinin görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, liderlerin Rusya Devlet Başkanı Putin'i ateşkesi kabul etmeye çağırdığını aktardı.

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23.10 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Zelenski, görüşmelerin olumlu olduğunu vurgulayarak, "Rusya ile görüşmelerden gelen izlenimler pozitif değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.