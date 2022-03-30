Rusya'dan sır uçuşlar! Üst düzey isimler sığınaklarda mı kalıyor?

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal bir ayı geride bırakırken bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Dün İstanbul'da gerçekleştirilen tarihi zirve sonrası barış ümitleri yeşermeye başlasa da Putin'in daha tehlikeli adımlar atıp atmayacağı dünya için hala büyük bir endişe konusu.

UÇAK HAREKETLERİ ŞÜPHE UYANDIRDI! ÜST DÜZEY İSİMLER SIĞINAKTA MI?

Tam da bu endişelerin ortasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve üst düzey komutanların Ukrayna'daki savaşı çok gizli nükleer sığınaklardan yürüttüğüne dair yeni iddialar ortaya atıldı.

Araştırmacı gazeteci Christo Grozev'e göre, üst düzey Kremlin yetkilileri tarafından kullanılan uçakların hareketleri, Putin'in Batı Sibirya'daki Surgut yakınlarında bir sığınakta olabileceğini gösteriyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergei Şoygu

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Haftalardır esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve ekran karşısına çıkmasına rağmen sağlığıyla ilgili söylentilerin devam ettiği Savunma Bakanı Sergei Şoygu'nun da Moskova'nın 1600 km uzağındaki Ufa'da bir sığınakta olduğuna inanılıyor.

Şoygu'nun 31 yaşındaki kızı Ksenia'nın birkaç kez Ufa'da görülmesi Rus Bakan hakkındaki iddiaları güçlendirdi.

'ŞOYGU'NUN SIĞINAKTA OLDUĞUNA EMİNİM'

İngiliz araştırma kuruluşu Bellingcat için çalışan gazeteci Grozev, 66 yaşındaki Rus bakanın nükleer savaş endişesiyle sığınağa gittiği öne sürerek, Şoygu'nun uzun süredir Ural Dağları'nın güneyindeki bir sığınakta kaldığını iddia etti.

Grozev, "Şoygu'nun bir sığınakta olduğundan kesinlikle eminim. Uçağının hareketini takip ederek, Ufa'ya çok sık uçtuğunu görüyoruz. Bu bölgede sıkı korunan sığınakların olduğunu bilmek, ikamet ettiği yer hakkında bize net bir cevap veriyor." dedi.

SIR UÇUŞLAR! SEÇKİNLER İÇİN AYRI SIĞINAKLAR VAR

Grozev, Putin'in de başka bir sığınakta olduğunu belirterek, "Putin, büyük ihtimalle başka bir yerde, çünkü Ufa'ya giden uçuşlardan daha gizli uçuşlar görüyoruz. Bunlar eyalet uçakları ve Surgut civarında transponderlerini kapatıyorlar. Son aşama oldukça gizli görünüyor. Büyük olasılıkla orada hükümetin seçkinlerinin kaldığı farklı bir sığınak var" dedi.

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Savaşın ilk günlerinde Putin'in yakın akrabalarını Altay Dağları'ndaki gizli bir sığınağa taşıdığı iddiaları çokça konuşulmuş ancak kanıtlanamamıştı.

NÜKLEER ENDİŞESİ YENİDEN ALEVLENDİ

Üst düzey isimlerin uçak hareketlerinin yüksek güvenlikli nükleer sığınakları işaret etmesi Putin'in nükleer silahları konuşlandırmaya hazır olabileceğine dair endişeleri yeniden alevlendirdi. Gözler bölgeden gelecek yeni haberlerde...