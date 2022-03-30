Son dakika: Rusya'dan kritik adım... Çin'den beklenen açıklama geldi!

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Çin'in Afganistan konulu iki günlük toplantılara ev sahipliği yapacağı toplantı için doğu Çin eyaleti Anhui'de Lavrov'u ağırlıyor.

Toplantının konusu Afganistan olsa da görüşmenin öncesinde ve sonrasında gelen açıklamalar dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Çin’in Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlardan kaçmasına yardımcı olabileceği endişeleri devam ederken Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeler sırasında her iki tarafın işbirliğini derinleştirme ve küresel meseleler hakkında 'tek bir sesle' konuşma konusunda anlaştığı duyuruldu.

'Bakanlar, Ukrayna çevresindeki durum hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundular' denilen açıklamada her iki tarafın da işgalin ardından uygulanan Batı yaptırımlarının 'ters etki yaratma olasılığına' dikkat çektiğinin altı çizildi.

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'ÇİN-RUSYA İŞBİRLİĞİNDE SINIR YOK'

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "Çin-Rusya işbirliğinde sınır yok, barışı sağlama, güvenliği koruma ve hegemonyaya karşı çıkma çabalarımızda sınır yok" dedi.

Sözcü, "Çin-Rusya ilişkileri bağlantısız, çatışmasız ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almıyor" dedi.

Bugün gerçekleşen görüşme Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasından bu yana Wang'ın Lavrov ile ilk görüşmesiydi.

'DAHA ADİL BİR DÜNYA DÜZENİNE DOĞRU İLERLEYECEĞİZ'

Görüşme öncesinde yayınladığı bir videoda Lavrov, dünyanın 'uluslararası ilişkiler tarihinde çok ciddi bir aşamadan geçtiğini' söulemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'sizinle ve sempatizanlarımızla birlikte çok kutuplu, adil, demokratik bir dünya düzenine doğru ilerleyeceğiz.'

ABD'DEN ÇİN'E 'RUSYA' TEHDİDİ

Geçtiğimiz haftalarda ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Jiechi ile İtalya’nın başkenti Roma'da bir araya gelmişti.

Yedi saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan üst düzey ABD’li bir yetkili, ABD’nin Çin’e Rusya'ya yardım etmesi halinde ortaya çıkacak olumsuz sonuçları ilettiğini aktararak, “Çin'in şu anda Rusya ile uyumu konusunda endişelerimiz var ve Ulusal Güvenlik Danışmanı bu endişeler ve belirli eylemlerin muhtemel sonuçları hakkında doğrudan konuştu" demişti.

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Görüşmede Sullivan’ın Ukrayna konusunda açık olduğunu belirten yetkili, "Diğer ülkelerin Rusya'ya sağlayabileceği desteklerle ilgili endişelerimiz nedeniyle doğrudan ve özel olarak Çin ile iletişim kuruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

RUSYA’NIN ÇİN’DEN ASKERİ TEÇHİZAT İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

ABD basınında ABD’li yetkililerin Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının başlamasından bu yana Çin’den askeri teçhizat ve çeşitli yardımlar talep ettiğine yönelik iddialarına yer verilmiş, Çin'in Rusya'ya yardım etmeye hazır olabileceğine dair bazı işaretler olduğu öne sürülmüştü. ABD'li yetkililer ayrıca, Rusya'nın envanterindeki bazı silahların tükenmekte olduğuna dair işaretler olduğunu iddia etmişti.