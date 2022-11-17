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Son dakika... Ukrayna duyurdu: Tahıl anlaşması uzatılıyor

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#Ukrayna#Tahıl Anlaşması#RUSYA
Son dakika... Ukrayna duyurdu: Tahıl anlaşması uzatılıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 10:19

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Twitter hesabından Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın 120 gün uzatılacağını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de tahıl anlaşmasının 120 gün uzatılacağını belirterek, "Ukrayna, Erdoğan ve Guterres ile gıda krizine karşı kilit bir karar aldı. Türkiye ve BM'den resmi açıklama bekliyoruz" dedi.

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Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov sosyal medya hesabından, Karadeniz Tahıl anlaşmasının 120 gün uzatılacağını duyurdu.

Kubrakov açıklamasında "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar ve BM Genel sekreteri António Guterres küresel gıda krizi için bir önemli adım daha attı." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Ukrayna duyurdu: Tahıl anlaşması uzatılıyor

Kubrakov konuya ilişkin daha fazla detay vermedi.

BİR AÇIKLAMA DA BAKANLIKTAN

Ukrayna Altyapı Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Karadeniz tahıl girişimini 120 gün uzatma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında Türkiye ve BM'nin garantör rolünün devam ettiğini vurguladı.

ZELENSKİ'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de tahıl anlaşmasının120 gün uzatılacağını belirterek, "Ukrayna, Erdoğan ve Guterres ile gıda krizine karşı kilit bir karar aldı. Türkiye ve BM'den resmi açıklama bekliyoruz" dedi.

"TOPLANTILAR SONA ERİNCE AÇIKLANACAK"

Türkiye güvenlik kaynakları ise konuya ilişkin, "Ukrayna'nın açıklaması bir niyet beyanıdır. Tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına ilişkin karar toplantılar tamamlanınca açıklanacaktır." açıklamasında beyanında bulundu.

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#Ukrayna#Tahıl Anlaşması#RUSYA

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