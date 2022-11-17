Gözler bir kez daha Erdoğan'da... Dikkat çeken Türkiye analizi

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Dünyanın kalbi Endonezya'nın Bali Adası'nda attı. Küresel ekonomi ve siyasete yön veren liderler G20 kapsamında Bali'de bir araya geldi.

Kritik zirve sona ererken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları ve açıklamaları dünya basınında geniş yer buldu.

'ERDOĞAN UMUTLARI ARTIRIYOR'

İngiliz Guardian gazetesi Erdoğan'ın tahıl krizinin çözümündeki rolüne vurgu yaptı.

'Erdoğan, Rusya-Ukrayna tahıl anlaşmasının devam edeceğinden emin' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye cumhurbaşkanı, Karadeniz üzerinden ihracata izin vererek dünyanın en fakir ülkelerini rahatlatacak anlaşmaya ilişkin umutlarını artırıyor'

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'DÜNYA PAZARINDA RAHATLAMA YARATACAK'

Erdoğan'ın tahıl anlaşması ile ilgili ifadelerini öne çıkaran ABD'li Politico ise anlaşmanın yenilenmesinin dünya pazarında rahatlama yaratacağını yazdı.

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Aynı haberde Türkiye ve Erdoğan'ın süreçteki rolüne vurgu yapıldı ve şu yoruma yer verdi;

'Yazdan bu yana, Türkiye ve BM'nin arabuluculuk yaptığı anlaşma, Ukrayna'nın buğday, mısır ve ayçiçek yağı gibi yaklaşık 11 milyon ton gıda maddesini silolarından kurtarmasına yardımcı oldu ve küresel gıda fiyatlarının düşmesine katkıda bulunarak, daha fakir ülkelerin yaşam mücadelesi vermesine yardımcı oldu.'

Tahıl anlaşmasının sona ermek üzere olduğunu vurgulayan Wall Street Journal, Erdoğan'ın anlaşmadaki rolüne dikkat çekti.

Haberde 'Moskova, Kiev, Ankara ve Birleşmiş Milletler anlaşmayı yenilemek için müzakere ediyor' denildi.

'TÜRKİYE ŞİMDİ BARIŞ KONUŞMALARINI İSTİYOR'

NPR Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile iyi ilişkilere sahip olduğuna vurgu yaptı ve 'Türkiye şimdi barış konuşmalarını istiyor' başlıklı haberinde Erdoğan'ın rolüne vurgu yaptı.

NPR haberinde 'Türkiye, Ukrayna'nın savaş bölgesinde güvenli bir koridordan gıda ihraç etmesine izin veren kritik tahıl anlaşması gibi son dönemdeki başarılı diplomatik girişimlerin üzerine inşa etmeyi umarak Rusya ve Ukrayna'yı barış görüşmelerine başlamaları için zorluyor' ifadelerine yer verildi.

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Hindistan merkezli Wion bu gelişmeyi 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Kasım'da sona erecek olan tahıl anlaşmasını uzatmayı umuyor' başlığı ile okurlarına sundu.

Çekya merkezli Radio Free Europe, 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Tahıl İhracatının Devam Edeceğine İnandığını Söyledi' başlıklı haberinde Erdoğan'ın diplomatik temaslarına Putin ile görüşerek devam edeceği vurgulandı.

'SAVAŞ UZADIKÇA TÜRKİYE'NİN ROLÜ ARTIYOR'

Al Jazeera'dan ise dikkat çeken bir Türkiye ve Erdoğan analizi geldi. 'Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı uzadıkça Türkiye'nin rolü artıyor' başlıklı haberde Erdoğan'ın diplomasideki rolüne vurgu yapıldı.

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Haberde '24 Şubat'tan bu yana Ankara, savaşın her iki tarafıyla ilişkilerini dikkatli bir şekilde dengeledi' yorumuna yer verildi.

Erdoğan'ın Putin ile düzenli temasını sürdürdüğü ve Türkiye'nin yalnızca BM Güvenlik Konseyi onaylı yaptırımları uyguladığı bilgisine yer veren haberde şu ifadeler yer aldı;

'Karadeniz girişinin koruyucusu olarak Türkiye, savaşın başlamasından birkaç gün sonra boğazlarını askeri gemilere kapattı ve Moskova'nın filosunu takviye etmesine engel oldu.'

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