Son dakika: Taliban'ın 'ölüm listesi' için yeni iddia... İşte listenin tepesindeki isim!

Son ABD askerinin Kabil'den ayrılması ile Afganistan'da bir dönem resmen sona erdi.

20 yıl sonra iktidarı ele geçiren Taliban ülkenin büyük bir bölümünde kontrolü sağlamış durumda.

Son dönemde ılımlı mesajlar veren Taliban'ın yeni dönemi merakla beklenirken ülkeden rahatsız edici haberler gelmeye devam ediyor.

Örgütün bir 'ölüm listesi' olduğu ve ABD ve NATO güçlerine yardım eden kişiler ve muhaliflerin bu listede yer aldığından endişe ediliyordu.

Ülkeden gelen son haberler bu endişeleri doğrular nitelikte. Zira Taliban dün, bu 20 yıllık dönemde 'Batı' ile çalışanların kapılarına mektup asmaya başlamıştı.

Taliban 'haçlılar için çalışan' olarak tanımladığı bu kişilere mektuplar ile 'Ya teslim olun ya da ölün' mesajı vermişti.

Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçisi Mohammad Zahir Aghbar ise Taliban'ın hedefindeki kişiyi açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Aghbar Taliban'ın Pençşir'deki direnişin lideri Ahmed Mesud'u öldürmeyi planladığını söyledi.

Ülkede 'efsane komutan' olarak anılan Şah Mesud’un oğlu olan Ahmed Mesud Taliban karşıtı direnişin en önemli üç isminden biri olarak gösteriliyor.

Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir'de toplanan direniş hareketin lider kadrosunda Özbek asıllı Raşid Dostum’un oğlu Yar Dostum ve Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih de yer alıyor.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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