MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Taliban'ın 'ölüm listesi' için yeni iddia... İşte listenin tepesindeki isim!
GeriDünya Son dakika: Taliban'ın 'ölüm listesi' için yeni iddia... İşte listenin tepesindeki isim!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 01.09.2021 - 08:57 | Son Güncelleme:

Son dakika: Taliban'ın 'ölüm listesi' için yeni iddia... İşte listenin tepesindeki isim!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Taliban'ın 'ölüm listesi' için yeni iddia... İşte listenin tepesindeki isim!

Dünya günlerdir Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda... Bölgeden gelen haberlere her saat bir yenisi eklenirken, Taliban'ın 'ölüm listesi' ile ilgili flaş bir iddia geldi. Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçisi Mohammad Zahir Aghbar, Taliban'ın hedefindeki ismi açıkladı

Son ABD askerinin Kabil'den ayrılması ile Afganistan'da bir dönem resmen sona erdi.

20 yıl sonra iktidarı ele geçiren Taliban ülkenin büyük bir bölümünde kontrolü sağlamış durumda.

Son dönemde ılımlı mesajlar veren Taliban'ın yeni dönemi merakla beklenirken ülkeden rahatsız edici haberler gelmeye devam ediyor.

Hürriyet tarihi ana tanık oldu 20 yıl sonra Talibanla ilk gün
Hürriyet tarihi ana tanık oldu! 20 yıl sonra Taliban'la ilk gün

Örgütün bir 'ölüm listesi' olduğu ve ABD ve NATO güçlerine yardım eden kişiler ve muhaliflerin bu listede yer aldığından endişe ediliyordu.

Ülkeden gelen son haberler bu endişeleri doğrular nitelikte. Zira Taliban dün, bu 20 yıllık dönemde 'Batı' ile çalışanların kapılarına mektup asmaya başlamıştı.

Taliban 'haçlılar için çalışan' olarak tanımladığı bu kişilere mektuplar ile 'Ya teslim olun ya da ölün' mesajı vermişti.

Afganistanda son durum... Amerikan askeri kalmadı Taliban kokpitte
Afganistan'da son durum... Amerikan askeri kalmadı! Taliban kokpitte

Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçisi Mohammad Zahir Aghbar ise Taliban'ın hedefindeki kişiyi açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Aghbar Taliban'ın Pençşir'deki direnişin lideri Ahmed Mesud'u öldürmeyi planladığını söyledi.

Ülkede 'efsane komutan' olarak anılan Şah Mesud’un oğlu olan Ahmed Mesud Taliban karşıtı direnişin en önemli üç isminden biri olarak gösteriliyor.

Son dakika... Afganistanda son durum: Taliban Pençşirin dünya ile bağlantısını kesti
Son dakika... Afganistan'da son durum: Taliban Pençşir'in dünya ile bağlantısını kesti!

Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir'de toplanan direniş hareketin lider kadrosunda Özbek asıllı Raşid Dostum’un oğlu Yar Dostum ve Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih de yer alıyor.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Son dakika: Talibanın gövde gösterisi kötü bitti... Kameraya yakalandılar
Son dakika: Taliban'ın gövde gösterisi kötü bitti... Kameraya yakalandılar!

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın kontrolü Taliban'a geçti
daha fazla video için

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi