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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 31.08.2021 - 15:18 | Son Güncelleme:

Son dakika: Taliban'ın gövde gösterisi kötü bitti... Kameraya yakalandılar!

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Son dakika: Taliban'ın gövde gösterisi kötü bitti... Kameraya yakalandılar!

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini kutlayan Taliban'ın gövde gösterisi hiç beklemediği bir şekilde son buldu. Çevredeki kameralar tarafından kayıt altına alınan görüntüler kısa sürede viral oldu.

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  • Talibanın gövde gösterisi kötü bitti... Kameraya yakalandılar
  • Talibanın gövde gösterisi kötü bitti... Kameraya yakalandılar
  • Talibanın gövde gösterisi kötü bitti... Kameraya yakalandılar
  • Talibanın gövde gösterisi kötü bitti... Kameraya yakalandılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Dünya Afganistan'ın başkenti Kabil'den gelen görüntüleri konuşuyor...

ABD dün son askerini de bölgeden çekerek 20 yıllık işgale son verdi. Bugün itibari ile kentteki havalimanının kontrolü de Taliban'a geçti.

Havalimanında tabiri caizse gövde gösterisi yapan Taliban 'elit birlik' olarak tanımladığı Badri 313 militanlarını buraya gönderdi.

Tam teçhizatlı bir şekilde bir kamyonun arkasına ilerleyen militanlar havalimanında devriye geziyor, Taliban da bu anları propaganda materyali olarak kayıt altına alıyordu.

Son dakika: ABDnin en büyük korkusuydu... Taliban bunu da yaptı
Son dakika: ABD'nin en büyük korkusuydu... Taliban bunu da yaptı!

Ancak bu sırada Taliban'ın hiç de hoşuna gitmeyecek bir şey oldu. Kamyonun arkasındaki askerlerden birkaçı yere düştü. Bu anlar bölgedeki AFP muhabiri tarafından kayıt altına alındı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraflar binlerce defa paylaşıldı, bu görüntüler viral oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesi söz konusu militanların ABD teçhizatlarına sahip olduğunun altını çizerken, Taliban'ın milyarlarca dolar değerinde ABD yapımı silaha sahip olduğunu hatırlattı. 

Son dakika... Afganistanda son durum: Taliban geri püskürtüldü iddiası
Son dakika... Afganistan'da son durum: Taliban geri püskürtüldü iddiası

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

 

 

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