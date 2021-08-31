Son dakika... Afganistan'da son durum: Taliban geri püskürtüldü iddiası

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Dünya günlerdir Afganistan'dan gelen gelişmelere kilitlenmiş durumda.

Bölgeden gelen haberlere her saat bir yenisi eklenirken, Taliban'a karşı başlatılan direniş hareketi ile ilgili de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Taliban karşıtı koalisyonun toplandığı, Kabil'e yaklaşık 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir'den gelen son görüntülerde bölge halkının direniş hareketine katıldığı ve kamplarda askeri eğitim aldığı görülüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesi bu görüntüleri 'Taliban'ın en büyük kâbusu' başlığı ile okurları ile paylaştı.

Afganistan merkezli TOLO News'te yer alan habere göre ise direnişi büyümeden engellemek isteyen Taliban hiç beklemediği bir sonuç aldı.

Geçtiğimiz günlerde bölgeye 'yüzlerce savaşçı' gönderdiğini açıklayan Taliban, buradaki bir karakolu hedef aldı ancak direniş güçleri Taliban'ı püskürtmeyi başardı.

Söz konusu bilgiyi TOLO News yayınına bağlanan bir kaynak açıkladı. Yönetimi fiilen Taliban'a kaptıran Afganistan hükümetinin son emrinin pek çok ağır silahın bu vilayete taşınması olduğu belirtiliyor.

İki tarafın da Afgan ordusundan kalan silahlara sahip olduğu ve bölgedeki çatışmaların devam ettiği de gelen bilgiler arasında

Öte yandan Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden kaçması sonrası kendisini geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih Alman Spiegel gazetesine bir mektup yazdı.

Afganistan Ulusal Direniş Cephesi’ne destek talep eden Salih, Pencşir’deki Ulusal Direniş’in tanınması ve siyasi destek verilmesi halinde Afganistan'daki krizin çözüm bulacağının altını çizdi.

Salih, Taliban'a karşı direnişin fitilini geçtiğimiz günlerde ateşlemişti. Salih, geçtiğimiz haftalarda Pencşir vilayetine geçmiş ve tabiri caizse Taliban'a meydan okumuştu.

Salih, Taliban'a teslim olmayacağını söylemiş ve savaşacağına söz vermişti. Salih yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

'Beni dinleyen milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım. Taliban ile asla aynı çatının altında olmayacağım. ASLA.'

Bu hareketin lider kadrosunda Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud ve Özbek asıllı Raşid Dostum’un oğlu Yar Dostum da yer alıyor.

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