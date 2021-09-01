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Dünya
Fevzi KIZILKOYUN - Fotoğraf: Selçuk ŞAMİLOĞLU
Haber Giriş: 01.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hürriyet tarihi ana tanık oldu! 20 yıl sonra Taliban'la ilk gün

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Selçuk Şamiloğlu
Selçuk Şamiloğlu
ssamiloglu@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Selçuk Şamiloğlu
Selçuk Şamiloğlu
ssamiloglu@hurriyet.com.tr
Hürriyet tarihi ana tanık oldu! 20 yıl sonra Taliban'la ilk gün

Amerikan askerleri, 20 yıl sonra Afganistan’ı tamamen terk ederken Taliban’a adeta anahtar teslim bir ülke bıraktı. Gergin yüzlü Taliban güçlerinin yerinde dün yeller esiyordu. Yine kontrol noktalarında, ellerinde silahlarıyla nöbetteydiler ama bu kez yüzlerinde zafer sevinci vardı...

Afganistan genelinde kontrolü sağlayan Taliban, son Amerikan askerlerini taşıyan uçağın da kalkmasıyla Uluslararası Kabil Hamid Karzai Havalimanı’nı teslim aldı. Amerikan askerleri bölgeden ayrılırken geride harabe halde bir havaalanı, terminallerin içi ve kapısında kurşun izleri ve yerlerde binlerce boş mermi kovanları bıraktı. Pistteki uçakların kanat ve gövdelerinde de çok sayıda kurşun izi vardı, uçakların tüm mekanik sistemi ise tahrip edilmişti.

Amerikan askeri kalmadı Taliban kokpitte
Amerikan askeri kalmadı! Taliban kokpitte

SON UMUT BOŞA ÇIKTI

Son bir umut diyerek Afganistan’ı terk etmek için havaalanına gelen az sayıdaki Afgan ise Taliban’ın havaalanında kontrolü sağlamasından sonra geri dönmek zorunda kaldı. Birkaç gün önce ülkeyi terk etmek isteyen binlerce Afgan’ın oluşturduğu izdiham görüntüleri yerini, havaalanı önünde silahlı nöbet tutan Taliban güçlerine bıraktı.

Hikmetyardan Afganistanda yeni yönetim açıklaması
Hikmetyar'dan Afganistan'da yeni yönetim açıklaması

Havaalanı ve çevresinde kontrolü sağlayan Taliban, yol kontrollerine de başladı. Bunun üzerine kalabalık, son umutlarını da kaybedip dağılmak zorunda kaldı. Tüm tahribata rağmen Taliban, ülkeyi ABD’den adeta anahtar teslim devraldı. Zira zafer gösterilerinin ardından başkent Kabil başta olmak üzere ülke genelinde halk tekrar günlük hayatın akışına dönmeye başladı.

Hürriyet tarihi ana tanık oldu 20 yıl sonra Talibanla ilk gün

Önceki gün kadın öğretmenler ve kız-erkek tüm öğrenciler (ayrı sınıflarda olmak koşuluyla) okula dönmüştü... Semt pazarları ve çarşılar da yeniden hareketlendi. Taliban sözcüsü, memurların işlerinin başına dönmesi çağrısı yapmıştı.

Hürriyet tarihi ana tanık oldu 20 yıl sonra Talibanla ilk gün

Henüz bankalar açılmasa da bazı kamu kurumları bu çağrı üzerine ağır aksak da olsa yeniden çalışmaya başladı. Birkaç gün öncesinde binlerce Afgan’ın ülkeyi terk etmek için havaalanının önü ve yan tarafında oluşturduğu izdihamın yerini ise seyyar satıcılar ve top oynayan çocuklar aldı.

Bakan Çavuşoğlundan Afganistan açıklaması: İnsani yardımı ulaştırmak için çabalıyoruz
Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması: İnsani yardımı ulaştırmak için çabalıyoruz

Taliban güçleri, ağır silahlar ve araçlarla devriye atarken, bölgedeki çok sayıda Afgan bu durumu meraklı gözlerle izledi. Özellikle çocukların arasında olduğu bazı gruplar da sevgi gösterileri yaptı. Havaalanına çıkan tüm yollarda ise kontrol noktaları kuruldu. Ancak bu kez önceki günlerdeki gergin yüzlerin yerini, zafer sarhoşluğu yaşayan militanlar almıştı.

Bu görüntü günlerce konuşulmuştu... Afgan gazetecinin akıbeti belli oldu
Bu görüntü günlerce konuşulmuştu... Afgan gazetecinin akıbeti belli oldu!

KONTROLLÜ ZAFER SARHOŞLUĞU

Taliban, ülke genelinde gücünü hissettirmeye başladı. Yerleşim yerlerinin giriş-çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Çoğu genç ve çocuk yaştaki Taliban güçleri, tüm araçları tek tek kontrol ediyor. Ağır silahlı militanlar ise kontrol noktalarının hemen arkasında mevzileniyor.

Hürriyet tarihi ana tanık oldu 20 yıl sonra Talibanla ilk gün

‘CONİ’ POZU...

Taliban güçleri ellerinde Amerikan silahlarıyla gün boyu poz verdi, el koydukları araçlarla devriyeye çıktı. 

Hürriyet tarihi ana tanık oldu 20 yıl sonra Talibanla ilk gün

 

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Selçuk Şamiloğlu
Selçuk Şamiloğlu
ssamiloglu@hurriyet.com.tr
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