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Son dakika… Savaşın ayak sesleri duyuluyor… Çin’den Tayvan üzerinde ‘simülasyon’ saldırı tatbikatı!

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#Çin#Tayvan#ABD
Son dakika… Savaşın ayak sesleri duyuluyor… Çin’den Tayvan üzerinde ‘simülasyon’ saldırı tatbikatı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 07:57

Aylardır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı henüz müzakere masasına bile taşınamadan Çin ve Tayvan arasında yılardır süren itilaf kızıştı ve dünya ‘çifte savaş’ korkusu yaşamaya başladı. ABD’nin müdahalesi ile kopma noktasına gelen ipler ve bitmeyen tatbikat ablukası insanlığı yeni bir kâbusa sürüklüyor…

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Dünya medyasının neredeyse tamamı Pasifik hattında yaşanan gelişmeleri canlı yayınlarla ve canlı anlatım sayfalarıyla yayınlıyor.

Tayvan, Çin uçakları ve gemilerinin, kendi karasuları üzerinde ‘simüle’ saldırı tatbikatı gerçekleştirdiğini iddia etti. Çin zaten birkaç gün önce tatbikatlarına hız vereceği açıklamış, Tayvan’ı dört bir yandan abluka altına alma hamlesini devreye sokmuştu.

Son dakika… Savaşın ayak sesleri duyuluyor… Çin’den Tayvan üzerinde ‘simülasyon’ saldırı tatbikatı
TAYVAN ORDUSU ALARM VERDİ

Tayvan ordusu, durumla başa çıkmak için devriye gezen deniz gemileri ve kara tabanlı füzeler kullandığını söylüyor.

Taipei'deki haber ajansları, Tayvan Savunma Bakanlığı'nın bazı Çin uçak ve gemilerinin bugün ana Tayvan Adası'na yönelik simülasyon saldırı tatbikatları gerçekleştirdiğini söyledi.

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Cumartesi sabahı Tayvan Boğazı'nda bir kısmı orta çizgiyi geçen çok sayıda Çin uçağı ve gemisi tespit edildi.

Son dakika… Savaşın ayak sesleri duyuluyor… Çin’den Tayvan üzerinde ‘simülasyon’ saldırı tatbikatı
ABD, AVUSTRALYA VE JAPONYA’DAN ORTAK ÇAĞRI

ABD, Avustralya ve Japonya ise birlik içinde hareket ederek Çin'e Tayvan çevresindeki askeri tatbikatları durdurma çağrısında bulunuyor.

ABD, komünist Çin’in dünyadaki en büyük doğal düşmanı ve Tayvan’ın en büyük destekçisiyken, Avustralya ve Japonya gibi ülkeler de ABD’nin yanında yer alarak Pasifik’teki bir savaşın yaratacağı yıkımdan kaçmak istiyor.

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Öte yandan Çin, Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından çeşitli konularda ABD iş birliğini durdurduğunu açıkladı.

Pekin askeri tatbikatlara devam ederken, misilleme önlemleri iki ülke arasındaki 'bariyer' görevi gören tüm ilişkileri tehdit ediyor.

Son dakika… Savaşın ayak sesleri duyuluyor… Çin’den Tayvan üzerinde ‘simülasyon’ saldırı tatbikatı
ÇİN TÜM İLİŞKİ VE ANLAŞMALAR DEVRE DIŞI KALDI!

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkiler, ABD Temsilciler Meclisi'nin bu hafta başlarında Tayvan'a yaptığı ziyaretin ardından Çin'in iklim kriziyle ilgili görüşmelerden orduları arasındaki diyaloga kadar bir dizi kritik konuda ABD ile ilişkilerini durdurmasıyla daha fazla belirsizliğe düştü.

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Pekin ikinci gününde devam eden ve Tayvan adasını çevreleyen devasa askeri tatbikatlar düzenlerken ve Pelosi'ye ve doğrudan ABD’ye de 'kısır ve kışkırtıcı eylemler' olarak adlandırdıkları hamleler için yaptırımlar duyururken, 'karşı önlemler' dizisini ilan etti.

Bunlar arasında en dikkat çekici olanı ise iklim anlaşmasına son verilmesi.

John Kerry, Pekin'in ABD ile iklim müzakerelerini askıya almasının 'dünyayı cezalandırdığını' söyledi.

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