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Çin sabah 7.00'da düğmeye bastı... Ve 'Büyük Abluka' başladı! İşte ilk görüntüler

#Çin#Tayvan#Dünya
Çin sabah 7.00da düğmeye bastı... Ve Büyük Abluka başladı İşte ilk görüntüler

Çin'in tüm uyarılarına rağmen Tayvan'a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi adana ayrıldı ancak gerilim düşmedi. Pelosi'nin adaya ayak basması ile Tayvan'ı resmen çembere alan Çin verdiği sözü tuttu. Büyük abluka sabah 7.00'da başladı. İşte sıcak gelişmelerin yaşandığı bölgeden ilk görüntüler...

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Ukrayna'da aylardır süren savaş, koronavirüs vakalarının dünya genelinde yükselmesi, Maymun Çiçeği virüsü...

Dünyanın gözü kulağı son birkaç gündür Tayvan'da. Zira Avrupa'daki savaş henüz bitmemişken Çin-Tayvan ihtilafında gerilim zirve yapmış durumda.

Çin'in tüm uyarılarına rağmen Tayvan'a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bu ziyaretinin yankıları sürerken Çin verdiği sözü tuttu ve bu sabah TSİ 7.00'da harekete geçti.

DENİZ VE HAVADAN ABLUKA

Çin, Tayvan adası çevresinde geniş çaplı askeri deniz ve hava tatbikatlarına başladı.

Çin sabah 7.00da düğmeye bastı... Ve Büyük Abluka başladı İşte ilk görüntüler

Tayvan'ın çevresindeki 6 bölgede 'gerçek zamanlı' tatbikat yapacağını duyuran Çin dünyanın neefsini tutarak beklediği adımı attı.

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Çin medyası söz konusu tatbikatın TSİ 7.00'da başladığını duyurdu. Devlet medyasında tatbikatın haritası yayınlandı.

Pekin'in tatbikatların yapılacağını söylediği altı bölgeden bazıları Tayvan karasuları içinde yer alıyor.

Komünist Parti güdümündeki Çin medyası tarafından yayınlanan tatbikat haritasında adanın tam anlamıyla çevrelendiği görülüyor.

Pekin yönetimi, 'Büyük Abluka' olarak adlandırılan bu tatbikat boyunca herhangi bir yabancı uçak veya geminin bu gölgeye girmesini istemiyor.

Tabikat kapsamında Tayvan Boğazı boyunca topçu atışlarının yapılması da bekleniyor.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Bölgeden gelen ilk görüntülerde Çin ordusunun tatbikat kapsamında harekete geçtiği net bir şekilde görülüyor.

Tayvan'ın tatbikatların Birleşmiş Milletler kurallarını ihlal ettiğini ve hava ve deniz ablukası anlamına geldiğini söylemesine rağmen Pekin geri adım atmıyor.

Çin sabah 7.00da düğmeye bastı... Ve Büyük Abluka başladı İşte ilk görüntüler

ADINI KOYDULAR: YENİDEN BİRLEŞMENİN PROVASI

Pekin güdümündeki Global Times gazetesi tatbikatları 'yeniden birleşme operasyonlarının' provası olarak nitelendirdi.

Çinli askeri uzman Song Zhongping, yaşanan gelişmeler ile ilgili şu değerlendirmede bulundu;

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'Gelecekte bir askeri çatışma durumunda, şu anda prova edilmekte olan operasyonel planların doğrudan savaş operasyonlarına çevrilmesi muhtemeldir.'

Çin sabah 7.00da düğmeye bastı... Ve Büyük Abluka başladı İşte ilk görüntüler

Tayvan ve Çin, 1949 yılındaki iç savaş sırasında ayrıldı. Ancak Çin ada üzerindeki hak iddiasını hala sürdürüyor.

ABD, Tayvan politikasında hassas bir denge üzerinde yürüyor. Bir yandan, sadece Çin hükümetini tanıyan ve diplomatik ilişkilerini Taipei yerine Pekin ile kuran "Tek Çin" politikasına uyuyor.

Öte yandan ada ile Tayvan'ın kendini savunması için silah satmayı da içeren gayri resmi bir ilişki sürdürüyor.

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