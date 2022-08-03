Dünya resmen uçurumun kenarında... Çin'den peş peşe flaş hamleler

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ülkedeki savaş son sürat devam ediyor.

Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor. Dünya diken üzerinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'a gidip gitmeyeceğini bekliyordu.

Bölgede tansiyonun zirve yapmasına neden olan olasılık gerçek oldu. Pelosi'yi taşıyan uçağın dün akşam saatlerinde Tayvan'a inmesi ile kriz yeni bir boyut kazandı.

21 SAVAŞ UÇAĞI AYNI ANDA HAVALANDI

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Pekin, Tayvan'ın hava savunma bölgesine 21 savaş uçağı ve J-20 uçağı gönderdi.

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Ziyareti 'son derece tehlikeli' olarak adlandıran Pekin yönetimi bölgedeki birliklerini teyakkuza geçirirken bir dizi tatbikan kararı aldı.

ÇİN DAKİKALAR SONRA HAREKETE GEÇTİ

Bloomberg bu gelişmeyi 'Pelosi'nin inişinden dakikalar sonra provokatif tatbikat kararını duyurdu' sözleri ile okurlarına duyurdu.

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Çin sosyal ağı Weibo'da yayınlanan görüntülerde ise Çin anakarasında adaya en yakın nokta olan Fujian sahilinde tankların olası bir çıkartma için pozisyon aldığı anlar yer aldı.

Tayvan ve Çin, 1949 yılındaki iç savaş sırasında ayrıldı. Ancak Çin ada üzerindeki hak iddiasını hala sürdürüyor.

ÇİN TAYVAN'I RESMEN KUŞATTI

Çin ordusunun Tayvan'ı hava ve deniz ablukasına aldığı belirtiliyor.

Komünist Parti güdümündeki Çin medyası tarafından yayınlanan tatbikat haritasında adanın tam anlamıyla çevrelendiği görülüyor.

Pekin yönetimi, tatbikat bölgelerine herhangi bir yabancı uçak veya geminin girmemesini istiyor.

ABD SAVAŞ GEMİLERİ BÖLGEDE

Bölgede biri uçak gemisi olmak üzere 4 ABD savaş gemisinin olduğu biliniyor. ABD makamları bu haberleri doğrularken gemilerin kesin konumlarını güvenlik gerekçesi ile gizli tutuyor.

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Çin'in askeri hareketliliğine Tayvan'dan ilk tepki geldi. Tayvan Savunma Bakanlığı, adanın yakınında planlanan Çin gerçek zamanlı askeri tatbikatlarının kilit limanları ve kentsel alanları tehdit ettiğini duyurdu.

Adayı savunmak için önlemlerin alındığının vurgulandığı mesajda 'Savunma Bakanlığı zamanı geldiğinde uygun şekilde yanıt verecek' denildi.

TSAİ'DEN NET MESAJ: GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ise 'kasıtlı olarak yüksek askeri tehditlerle karşı karşıya kalan Tayvan, geri adım atmayacak'

Tsai ile yaptığı görüşme sonraı Pelosi, Tayvan ziyaretinin küresel güvenliği artırmayı amaçladığını söyledi.

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PELOSI ÜÇ ANA AMACINI AÇIKLADI

Al Jazeera'de yer alan habere göre, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, 'Tayvan'ın iyi bir dostu' olarak anılmaktan onur duyduğunu ve adaya yaptığı ziyaretin üç ana amacı olduğunu söyledi.

Pelosi, 'Biri güvenlik, insanlarımız için güvenlik, küresel güvenlik. İkincisi, mümkün olduğu kadar çok refahı yaymak için ekonomi. Üçüncüsü ise yönetim' ifadelerini kullandı.

ÇİN'DEN 'BOĞAZ GEÇİLDİ' HABERLERİNE YALANLAMA

Pelosi'nin uçağı havadayken Çin savaş jetlerinin kritik öneme sahip Tayvan Boğazı'nı geçtiği iddia edilmişti. AFP tarafından abonelerine servis edilen bu haber Çin makamlarınca yalanlandı.

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Pelosi, uzun yıllardır demokrasi ve insan hakları konularında Çin’e yönelttiği sert eleştirilerle biliniyor.

Pelosi'yi taşıyan uçak dün TSİ 17:44'de Tayvan'a indi Pelosi'nin uçağı inmeden önce havalimanının ışıkları söndürüldü, güvenlik en üst düzeye çıkarıldı.

Pelosi, 1989 yılında meydana gelen Tiananmen olaylarından 2 yıl sonra Pekin’e yaptığı ziyarette Tiananmen Meydanı’na giderek, 'Çin’de demokrasi için ölenlerin anısına' yazılı siyah bir pankart açmıştı.

Çinli güvenlik güçlerinin müdahalesiyle pankart kapatılmış, Pelosi ve beraberindekiler meydandan uzaklaştırılmıştı.

Çin, Tayvan’ı kendi topraklarının parçası olarak değerlendiriyor ve Çin yönetimi ‘barışçıl yeniden birleşme’ adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı isterken, bu uğurda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtiyor.

Ayrıca diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurması Çin tarafından 'egemenlik ihlali' olarak değerlendiriyor.