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Son dakika... Rusya'dan 'dost olmayan ülkeler'e yeni yaptırım

#Rusya#Putin#Dünya
Son dakika... Rusyadan dost olmayan ülkelere yeni yaptırım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'dost olmayan ülkeler'e karşı yeni bir yaptırım kararı aldı. Putin'in imzaladığı kararname ile söz konusu listede yer alan ülkelere vize kısıtlaması getirildi. İşte listede yer alan ülkeler...

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Putin'in emri ile 24 Nisan sabahı başlayan Ukrayna savaşı ülkenin dört bir yanında can almaya devam ediyor.

Savaş nedeniyle pek çok ülke Rusya'ya karşı yaptırım uygularken Moskova'dan buna karşılık yeni bir hamle geldi.

Putin, 'dost olmayan ülkeler' listesinde yer alan ülkelerin vatandaşlarına vize kısıtlamaları getiren bir kararnameyi imzaladı. Putin'in kararnameyi imzalaması sonrası yeni yaptırım resmen yürürlüğe girdi.

Kremlin Bilgi Servisi'nde yayınlanan bir kararnameye göre AB ülkelerinin yanı sıra Danimarka, Norveç, İzlanda ve Lihteştayn’a da vizeler zorlaştırıldı.

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LİSTEDE HANGİ ÜLKELER VAR?

Ukrayna'ya savaş ilan eden ve 24 Şubat'tan beri devam eden çatışmaların ilk emrini veren Rusya lideri Putin'in imzaladığı kararname ile 'dost olmayan ülkeler' listesi geçtiğimiz haftalarda resmiyet kazanmıştı.

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Rusya hükümetinin yayınladığı listede ABD, tüm AB ülkeleri yer aldı.

Ukrayna, Karadağ, İsviçre, Arnavutluk, Andorra, İzlanda, Liechtenstein, Monaco, Norveç, San Marino, Kuzey Makedonya’nın yanı sıra Japonya, Güney Kore, Avustralya, Mikronezya, Yeni Zelanda, Singapur ve Tayvan da söz konusu listede yer aldı.

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KREMLİN'DEN RUBLE ADIMI

Doğalgazı ruble ile satma kararının ardından Kremlin'den yeni bir açıklama gelmiş, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu modelin başka ihracat ürünlerinde uygulanacağından emin olduğunu söylemişti.

Dün ülke basınına konuşan Peskov, dolar ve euroya olan güvenin erozyona uğradığını iddia etmiş ve 'Bu süreç durdurulamaz, artarak devam edecek' demişti.

Rusya için tam bir izolasyonun imkan dahilinde olmadığının altını çizen Peskov, bunun modern dünyada teknolojik açıdan imkansız olduğunu belirtmişti.

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ALMANYA'DAN AMBARGO AÇIKLAMASI

Öte yandan Avrupa Birliği'nin en büyük iki ekonomisi, Bucha görüntüleri sonrası Rusya’ya yeni yaptırımları tartışıyor.

Ancak Fransa’nın petrol ve kömür sektörlerini hedef alması gerektiğini söylediği yeni yaptırım paketi ile ilgili Almanya’dan net bir yanıt geldi.

Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Rus enerji sektörüne yönelik bir ambargoyu hemen uygulamaya koymayacaklarını söyledi.

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Habeck, Rusya ile enerji alanındaki ekonomik ilişkilerini koparma yönünde ilerlediklerini savundu. Alman bakan, işgal öncesi Rusya’dan yüzde 35 oranında petrol aldıklarını bu miktarın bugün yüzde 25’e düştüğünü söyledi.

Habeck, doğalgaz konusunda da Rusya’ya olan bağımlılıklarının yüzde 55’ten yüzde 40’a düştüğünü kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni yaptırımların Rusya’nın kömür ve petrol endüstrisini hedef alması gerektiğini savunuyor.

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